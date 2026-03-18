TVアニメ『尚善（読み：しょうぜん）』が2027年より、フジテレビ×bilibiliが贈るアニメ枠“B8station”にて放送されることが決定。メインキャストに川口莉奈、神谷浩史佐久間大介悠木碧、村瀬歩が決定した。【写真】川口莉奈、神谷浩史佐久間大介ら豪華キャストが集結TVアニメ『尚善』本作は、漫画配信プラットフォーム「ビリビリ漫画」にて連載中の、蒋家梅子（ジャンジャー・メイズ）による人気漫画『尚善』が原作