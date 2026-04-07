Snow Manの佐久間大介が4月5日、Xを更新。公開した“現在の体重”がファンを心配させている。「佐久間さんはこの日、《#マテムり で話してたやつで、この間台湾行った時サウナで測ったやつ》と投稿し、体重計の写真をアップしました。そこには『55.2kg』と表示されていました」（芸能担当記者）『マテムり』とは、ラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送ほか）のこと。4日の放送で、佐久間は