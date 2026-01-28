この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【スペーシアおすすめする理由18コ!】コスパ最強の軽自動車! 納車2年での内装･安全装備･乗り心地など良い点･残念な点をレポート! コレが許せれば買い! | スズキ スペーシアカスタムXSターボ」と題した動画を公開。納車から2年以上が経過した愛車を徹底レビューし、多くの長所といくつかの短所を具体的に解説している。



ワンソクTube氏は、スズキ スペーシアカスタムを「良すぎて手放せない」と高く評価。その理由として、まず安全装備の充実ぶりを挙げる。特に、エンジン始動時に自動で周囲を映し出す360度カメラを「すべての車に付いててほしい」と絶賛した。さらに、2023年のフルモデルチェンジで電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドが搭載された点を「待望の採用」と歓迎。これにより、信号待ちなどでの疲労感が大幅に軽減されると語った。



一方で、残念な点として「乗り心地」を指摘。段差を越えた際のバタつきがライバル車に比べて大きいとしたが、「あくまでライバルと比べるとね」「軽ならこんなもの」というレベルであり、この点さえ許容できれば「買い」であると結論付けている。



その他にも、静粛性の高いエンジン、普通車並みの運転支援機能、豊富な収納、軽自動車トップクラスの燃費性能など、合計18項目もの「おすすめする理由」を列挙。最終的に、乗り出し価格約250万円という価格設定に対し、これだけ多くの魅力的な装備が詰まっている点を踏まえ、スペーシアカスタムは「コスパ最強の軽自動車」であると断言した。