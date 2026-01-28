【レポート】木村拓哉＆石原さとみ＆水上恒司「エムット」新CM発表会に仲良し三兄弟として初めて揃って登壇
1月27日、東京・グランドハイアット東京 3F「グランド ボールルーム」にて『三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット』新CM発表会』が開催され、新TVCMに出演する俳優の木村拓哉、石原さとみ、水上恒司が登壇した。
■もし本当に兄弟だったらという設定でトーク
新TVCMシリーズ「“エン”のある家族」では、木村拓哉、石原さとみ、水上恒司が三兄弟を熱演。CMは1月28日より順次放送開始となる。
発表会では、CM撮影時のエピソードが語られた他、もし本当に兄弟だったらという設定でトークを展開した。
さらに、「トッピング」をテーマにした企画にもチャレンジ。し、用意されたお題に対し、三兄弟の答えが一致するかどうかに挑戦。
CM内でも描かれている三兄弟の関係性さながらに、息の合った掛け合いを見せる場面や、時折意見が分かれる場面もあり、会場からは笑いと拍手が起こった。
そして企画の最後には、新社会人に向けて、木村は「大丈夫！」、石原は「雨垂れ石を穿つ」、水上は「新しい人脈を広げる」と、それぞれエールを送った。
