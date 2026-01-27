Creepy Nuts、自身初の北米ツアー開催決定
Creepy Nutsが初の北米ツアー＜Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026＞を開催することが発表された。
本ツアーは、アメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス＜Coachella Valley Music and Arts Festival＞への出演を皮切りにスタート。その後、ニューヨーク、シカゴ、メキシコを巡るスケジュールが予定されている。
各単独公演のVIPチケット情報など詳細は、ツアー特設サイトにて。
＜Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026＞
2026年4月10日 (金) Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA
2026年4月13日 (月) Hammerstein Ballroom at Manhattan Center. ー New York, NY
2026年4月15日 (水) The Auditorium ー Chicago, IL
2026年4月17日 (金) Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA
2026年4月19日 (日) Pabellón Oeste ー Mexico City, MX
ツアー特設サイト
https://creepynuts.com/northamericatour2026/
・単独公演チケット券売開始
1月30日(金)24:00〜(日本時間)
