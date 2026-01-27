「ゼンゼロ」アイドル陣営「妄想エンジェル」がいよいよ実装へ！ 1月30日20時30分より予告番組がスタート
【ゼンレスゾーンゼロ：『妄想エンジェル』デビュー発表会】 1月30日20時30分～ 配信開始
(C)COGNOSPHERE
HoYoverseは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Android/iOS/PC用都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、特別企画「『妄想エンジェル』デビュー発表会」を1月30日20時30分より配信する。
今回の「『妄想エンジェル』デビュー発表会」はバージョンアップ前に行なわれる「予告番組」の特別バージョン。アイドル陣営「妄想エンジェル」の情報がいよいよお披露目となる。本配信は「ゼンレスゾーンゼロ」公式YouTubeチャンネルにて、1月30日20時30分より行なわれる。
『ゼンレスゾーンゼロ』特別企画｜「妄想エンジェル」デビュー発表会- ゼンレスゾーンゼロ公式 (@ZZZ_JP) January 27, 2026
親愛なるプロキシ様、お待たせいたしました。約束の時を迎え、「妄想エンジェル」がまもなく登場します。一緒に、愛と夢のステージへと向かいましょう！… pic.twitter.com/1KkqKRS2W2
ニューステージ、スタート！みんなと一緒に大大吉な始まりになりますように！- 妄想エンジェル公式 (@AOD_JP_Official) January 1, 2026
妄想エンジェルも新しいチャレンジを始めるんだ--今年は、みんなにいっぱい色んなことを届けるから！
でも…今日の練習は、おやすみ！私たちがどこ遊びに行ったか…当てられる人いるかな？ pic.twitter.com/aIPVB9bzFX
(C)COGNOSPHERE