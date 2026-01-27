【ゼンレスゾーンゼロ：『妄想エンジェル』デビュー発表会】 1月30日20時30分～ 配信開始

　HoYoverseは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Android/iOS/PC用都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、特別企画「『妄想エンジェル』デビュー発表会」を1月30日20時30分より配信する。

　今回の「『妄想エンジェル』デビュー発表会」はバージョンアップ前に行なわれる「予告番組」の特別バージョン。アイドル陣営「妄想エンジェル」の情報がいよいよお披露目となる。本配信は「ゼンレスゾーンゼロ」公式YouTubeチャンネルにて、1月30日20時30分より行なわれる。

(C)COGNOSPHERE