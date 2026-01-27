コスプレ感が強いけどね。

創意工夫で何でも再現ができるLEGO（レゴ）ブロック。実際に走るブガッティ・シロンなど、ホントに何でもイケますが…素材が硬いので人が着るものは難しいですよね。

それが衣料のブランドと手を組めば、その限りではありません。

レゴがクロックス化

このたび、レゴは丸っこいサンダルでお馴染みCrocs（クロックス）と、世界規模のパートナーシップを複数年にわたり契約することになりました。

1発目のコラボ商品は、8×2の最も代表的なブロックをサンダルにした「レゴ ブリック クロッグ」。長方形の角ばったプロポーションは完全にレゴ。しかし足を入れる穴の後ろにある、カカトに回すベルトは明らかにクロックスしています。

発売は2月16日。価格は3万800円で、このサンダルそっくりのブロックを履けるミニフィギュアと、ミニチュアクロックスシューズ4足が付属します。

履物とレゴは意外と好相性

コラボはこの1回限りではなく、これから何年も続きます。今後はジビッツと呼ばれる、サンダルの穴にくっつけるアクセサリーのほか、子供から大人まで使えるアイテムがどんどん作られるとのこと。もしかすると、レゴからもブロックで作るサンダルとか出るかもですね。

実際にレゴで組み立てるナイキのバスケットシューズやアディダスのスーパースターもありますし、ブロックでカスタマイズできるランニングシューズといったコラボも。靴とレゴだけでも無限の可能性を秘めています。

Image: LEGO

踏んでも痛くないレゴ

一般的にレゴは踏んづけたら地獄の苦しみですが、クロックスになったらソフトで履き心地が超良さそう。デカすぎて履きこなすのにコツが要りそうですけどね。

