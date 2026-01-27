Snow Man目黒蓮がWポーズ！みずほ銀行の新TVCM5本放送決定
目黒 蓮が、あらたにCMキャラクターを務めるみずほ銀行の新TVCM『目黒さん登場』みずほ口座開設篇、『目黒さん登場』みずほ楽天カード篇、『目黒さん5分ポーズ』みずほ口座開設篇、『目黒さんＷポーズ』みずほ楽天カード篇、『もったいない』篇の放送が決定した。
■目黒蓮が出演するSNS動画も順次公開！
本CMは目黒が新生活を始める人々に向けて、みずほ銀行のサービスの魅力を親しみやすく伝える合計5本のCMで構成されている。
『目黒さん登場』みずほ口座開設篇、『目黒さん登場』みずほ楽天カード篇では、最短5分で口座を申し込める口座開設の手軽さやみずほポイントと楽天ポイントがＷで貯まるおトクさを視聴者へこそっと教えてくれて、『目黒さん5分ポーズ』みずほ口座開設篇、『目黒さんＷポーズ』みずほ楽天カード篇では、天の声からの無茶ぶりにも明るく応えるチャーミングさが映し出されている。
また、『もったいない』篇は、目黒の後ろ姿のみが登場し、斬新な演出でキャンペーンの特典をコミカルに伝える内容になっている。全5本いずれも、新生活をスタートする人々が踏み出す一歩を応援するCMとなっている。
新TVCM『目黒さん登場』篇、『目黒さんポーズ』篇は1月28日より放映開始、『もったいない』篇は1月27日のみ特別公開される。
さらに、1月28日より、TVCMのほかに目黒が出演するSNS動画が順次公開される。新生活が始まる人に向けて、目黒がそっと寄り添うようなメッセージ動画となっている。全5種の動画はみずほ銀行X公式アカウントにて公開予定。
■CM撮影エピソード
今回は全編スタジオでの撮影となったが、目黒が天の声からの無茶ぶりにポーズで応えるシーンでは目黒とスタッフで笑いが起きた場面もあるなど、終始和やかな雰囲気で撮影が行われた。
実際に『目黒さん5分ポーズ』みずほ口座開設篇では最短5分で口座申込が終わることを表現するシーンや、『目黒さんWポーズ』みずほ楽天カード篇のＷポーズの撮影場面では、目黒自身が様々なバリエーションを試行錯誤され、こだわる様子もみられた。『もったいない』篇の撮影では、後ろをずっと向くという設定のシュールさに目黒の表情にも笑みがこぼれながらも、カメラが回り始めると真剣な表情へ変わり、俳優としても活躍する目黒の様々な表情がみられる1日となった。
