3Dプリントやプラモデルの後処理、地味に時間かかりますよね。サポート材の除去やバリ取りなどなど。

このひと手間、「PENDORAカッター」ならサクッと効率化できるかも。35W高出力×毎秒4万回の振動で硬い素材も力いらずで切断可能。さらに替刃5種とポリッシャーが付属し、切断から研磨まで1台で完結しますよ。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、クラフト趣味がある人はぜひこの機会にチェックしてみてください。

USB給電で場所も自由＆高出力で切断

コードレスではパワー不足だしAC電源だと作業場所が限定される。そんな一長一短を折衷したのが「PENDORAカッター」。

USB給電式ですがPD対応で35W以上出せるモバイルバッテリーがあればどこでもパワフルに切断が可能。

一般的なカッターナイフと切れ味を比べてもその差は歴然。プラスチックや樹脂素材、石膏やゴムなど多様な素材をスーッと切断することが可能。

素材によっては溶ける場合もあるので注意は必要ですが、全般的に切断面もキレイに仕上がるのがポイントですよ。

研磨もできる優れモノ

ブレードは5種類付属。作業範囲や対象の大きさに合わせて効率の良い形状を選択可能。

そして本製品の便利ポイントがこの研磨機能。先端を研磨用ビットに交換するだけで金属や石膏、木材の表面をキレイに整えられます。

ビット交換の手間はありますが、1つのツールで異なる作業ができるのは助かりますね。

便利機能も充実

作業を助ける機能もたくさんあり、手元を照らして作業性を高めるLEDライトも搭載済み。

過負荷防止の温度センサーも内蔵。高温になった場合は自動で止まるので安心ですよ。

執筆次点でもっとも安いプランは一般販売予定価格から37％OFFの20,180円（送料・税込）でした。先行セールは1月末までとなっていたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。

