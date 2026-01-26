2.5次元アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」のやなとが26日に誕生日を迎えて、初のバースデーグッズを発売した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、やなとが左手にメンバーカラーの「おひさま色」の花束を抱えて、右手でほっぺハートを作るポーズとなった。

年末年始に東名阪のライブ会場Zeppで、初のワンマンライブを成功させたすにすて。その中で、元ダンスパフォーマーで、オリジナル曲の振り付けを考案したり、メンバーにも踊りをレクチャーするやなとが、グループ結成後、初のバースデーを迎えた。記念グッズのラインナップには、お馴染みのアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジセットに加えて、アクリルパネルの4アイテム。また、全部をまとめたコンプリートセットには、セット限定特典で複製直筆メッセージを添えたブロマイドが封入されるという。

「今年の誕生日を君と祝うことができてすっごくうれしいよ」と喜びを爆発させたやなとは、配信者活動6周年目を迎えたことにも触れて、「一昨年に勇気を出してSTPR BOYSのオーディションも受けて良かったなって心から思える。そこから、すにすての一員に選んでもらって、世界で一番大事な君に出会えたことや、楽しい時間を一緒に作り出せる環境があることに感謝だよね」と振り返った。また、「オレが君のことをもっと明るく照らせるように、おひさまがんばるよ〜」と、さらなる飛躍を誓った。

今後は、2月7、8日に、東京ドームで開催される大型フェス「STPR Family Festival!! 2026」への出演も控えていて、「自分たちのパフォーマンスを見てもらうことを楽しみにしています」と意気込んでいた。