アイドルグループ・ももいろクローバーのオリジナルメンバーで、女優の伊倉愛美(32)が7日、自身のインスタグラムで第2子を出産したことを報告した。伊倉は2022年に結婚しており、24年10月に第1子を出産している。 【写真】「Z」になる前貴重すぎるももクロのメンバー 伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と発表。「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが