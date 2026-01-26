株式会社ビデオエイペックスは1月26日（月）、カメラとレンズのレンタルに特化したサブスクリプションサービス「APEX PASS（エイペックス・パス）」を開始した。

1度に1台しか借りられない、ランク制限により高額機材が選べない、利用していない月も料金が発生し続ける、といった一般的なカメラ系サブスクリプションサービスの“不自由”を解消すべく開発したという。

料金プランは「4,480円/3カ月」もしくは「7,980円/6カ月」の期間型の買い切りクーポン形式。申し込み時に、キヤノン、ソニー、ニコン、富士フイルムの4つのマウントグループからなる「PASS」を選択して購入する。ここで選択した「PASS」に対応するマウントの製品がレンタルできるという仕組みで、マウントの異なる製品をレンタルしたい場合は、対応する「PASS」を購入する必要がある。

なお、料金プランには毎回のレンタルが20％OFFになる特典も付帯している。

またリリースキャンペーンとして、2月28日（土）までに「PASS」を購入すると同社のAポイントがもらえる。3カ月PASSは700ポイント、6カ月PASSは1200ポイントが付与される。

APEX PASSのメリット

ランク制度を設けないことで、例えばフラッグシップモデルのような高額機材も「PASS」の範囲内でレンタル可能とした。20％OFFの割引も対象となる。「PASS」の対象製品にはサードパーティのレンズも含まれるため、選択肢を広く用意したとしている。

1回につき複数機材の貸し出しに対応。最大でボディ1台と、レンズ2本までレンタルできるという。またそれらの製品すべて20％OFFの割引が適用される。

レンタル期間は数日間の“スポット利用”が前提。そのため製品の回転率が高く、「借りたい時に在庫がある」環境を整えているという。

料金プランを「買い切り型」としたことで、解約忘れによる無駄な支出を予防できる。20％OFFの割引は、期間内であれば何度でも利用可能としており、“使う回数が増えるほどお得”としている。