¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿··¿¡ÉRAV4¡×È¯Çä¸å¤¹¤°¤Ë¡ÈÃíÊ¸»¦Åþ¡É¤ÇÁèÃ¥Àï¾õÂÖ¤Ë!? ½é²óÀ¸»ºÏÈ¤Ï¡Ö¤â¤¦´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡× Âç¿Ê²½¿ë¤²¤¿¡È6ÂåÌÜ¡É¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï25Ç¯ÅÙÆâÈ¯Çä¤Î¡ÖPHEV¡×¡©
¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë¤Û¤ÉÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯12·î17Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¿··¿¡ÖRAV4¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿RAV4¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¡ØLife is an Adventure¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¿·À¤Âå¤ÎSUV¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬7Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿RAV4¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4600mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1680mm¤È¡¢ÀèÂå¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ÖSUV¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë12.9¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬Á´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Å¤¯¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡Ö¥¢¥ê¡¼¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÃÎÇ½²½¡×¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ240ps¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏÁ´¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅµ¤¼°4ÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖE-Four¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ°¸åÎØ¤Î¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ï©¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥»¥ó¥¹¡×¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÏ©¸ª´ó¤»µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡¢¥È¥è¥¿½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿RAV4¤Î¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖZ¡×¤È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢2025Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¡ÖGR SPORT¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡ÖZ¡×¤¬490Ëü±ß¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤¬450Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¿··¿RAV4¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤Î¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯7·î¤Ë¿··¿RAV4¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤éÇã¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅöÅ¹¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿À¸»ºÏÈ¤Ï10Âæ°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Ë¤¹¤Ù¤ÆËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸åÀ¸»ºÏÈ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õÃí¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿RAV4¤ÎÀ¸»º¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÇ¼¼Ö¤ÏÆ±3·î¤³¤í¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÇã¤¨¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ØZ¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¸åÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡ØGR SPORT¡Ù¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡ØÁèÃ¥Àï¡Ù¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ØÀ¾·÷¤Î¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿··¿RAV4¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅöÅ¹¤Ç¤ÏÀèÃå½ç¤Ë¤Æ¿··¿RAV4¤Î¤´ÃíÊ¸¤ò¤¦¤±¤¿¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½é²óÀ¸»ºÏÈ¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢KINTO¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¼ã´³¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿··¿RAV4¤Î·î´ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤ÏHEV¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç3000Âæ¤È¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢È¯Çä¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤ËÇã¤¨¤ë¡Ù¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ø¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤ËÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Á°½Ð¤Î¼óÅÔ·÷¤Î¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¿··¿RAV4¤ÎPHEV¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿··¿RAV4¤ÎPHEV¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢BEV¤È¤·¤Æ¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Ìó150km¤ÈÂçÉý¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏBEV¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏPHEV¤è¤ê¤âHEV¤Î¤Û¤¦¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢PHEV¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬Æþ¼êÆñ°×ÅÙ¤¬¼ã´³²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢PHEV¥â¥Ç¥ë¤Ï2025Ç¯ÅÙÆâ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖArene¡Ê¥¢¥ê¡¼¥ó¡Ë¡×½éºÎÍÑ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÖSDV¡×²½¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ª
¡ÖÅÅÆ°²½¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¿··¿RAV4¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡5ÂåÌÜRAV4¤Çºþ¿·¤·¤¿Áö¤ê¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¡¢¿·³«È¯¤ÎHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®´¶¤ò¹â¤á¤¿2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼HEV¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ240ps¡Ê177kW¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿E-Four¡ÊÅÅµ¤¼°4WD¡Ë¤ÏÁ°¸åÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤ò100¡§0¡Á20¡§80¤Î´Ö¤ÇåÌÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¡¢È¯¿Ê²ÃÂ®À¤ÈÀû²ó°ÂÄêÀ¤ò¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¡¢¤µ¤é¤ËTRAIL¥â¡¼¥É¡¿SNOW¥â¡¼¥É¤ÎÁö¹ÔÀ©¸æ¥â¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿Ã¦½ÐÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÎÉ¤ä¿·ºÎÍÑ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀèÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º£²ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¿·µì¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÃÙ¤ì¤Æ2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤ëPHEV¤Ï¡¢¥È¥è¥¿½éÅëºÜ¤ÎºÇ¿·Âè6À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÂçÍÆÎÌ¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¹â½ÐÎÏ½¼ÅÅ´ïÂÐ±þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·³«È¯¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡EV¹ÒÂ³µ÷Î¥¡Ê³«È¯ÌÜÉ¸ÃÍ¡Ë¤Ï½¾Íè¤Î95km¤«¤é150km¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁöÇËÀ¤â¹â¤á¤¿¤Û¤«¡¢V2H¡Ê¥Ó¡¼¥¯¥ëto¥Û¡¼¥à¡ËÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢µëÅÅÀÇ½¤Î¸þ¾å¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°È¯Çä»þ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î3¤Ä¤á¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÎÇ½²½¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¿··¿¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Å¤¯¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖArene¡Ê¥¢¥ê¡¼¥ó¡Ë¡×¤ò½éºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖSDV¡ÊSoftware-Defined Vehicle¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¼ÖÎ¾¡Ë¡×ÎÌ»º¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê²½¤·¤¿Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤ä¡¢12.9¥¤¥ó¥Á¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿½éºÎÍÑ¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡¢½ÅÍ×¤ÊUI¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ë¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Æ¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤È¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤«¤Ä²÷Å¬¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÌÜÏÀ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ç¤Ïº£¸å¤â¥¢¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê£¿ôµ¡Ç½¤òÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿RAV4¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢Z¤¬490Ëü±ß¡¢ Adventure¤¬450Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Î÷²Á¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÂåRAV4¤è¤ê¤â²Á³ÊÂÓ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢GR SPORT¤ÈPHEV¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤Æ2025Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£