¡¡µð¿Í¤Ï£²£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£±£³Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤Ï£´ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¿·¿ÍÁ´£±£±¿Í¤¬´°Áö¤·¤¿¹çÆ±¥È¥ì¤ò¡¢µð¿ÍÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊÒ²¬Í¥ÈÁµ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯º¸ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£ÃÝ´Ý¤Ï°éÀ®£³°Ì¤Î¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯Êá¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡áË¶¶Ãæ±û¡á¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯£²£·µå¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ø¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤ÏÀ²¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬µ¤²¹£¶ÅÙ¡¢Îä¤¿¤¤¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡£ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï¤µ¤é¤ËÄã¤¤¸·¤·¤¤Ãæ¤ÇÅê¼ê¤Ï¥Î¥Ã¥¯¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£Ìî¼ê¤Ï²°³°¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ï´¨¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç°éÀ®Áª¼ê´Þ¤á£±£±¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬¸Î¾ã¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖËþÅÀÄ´À°¡×¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡££·Æü¤ËÆþÎÀ¡££¸Æü¤«¤é£Çµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¡££±£³Æü¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¡¢»ë»¡¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·±¼¨¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´Ý¤é¼Ò²ñ¿Í¡¢Âç³Ø½Ð¿È¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤¬Â¿¤¤º£²ó¤Î¿·¿Í¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÌµÎÁ³«Êü¤µ¤ì¡¢Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤º¼«¸Ê´ÉÍý¤·¤Æ¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬Á´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¸«¤¤¤À¤·¤¿¶â¤ÎÍñ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¸Î¾ã¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¤»¤º¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¶¥Áè¤ÎÎØ¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£Ï¢Æü¤ÎÂç´¨ÇÈ¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¡£ÃÝ´Ý¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ê¤Î¤Ç½àÈ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È£²·î£±Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ØËüÁ´¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë
¡¡¢¡µð¿Í¤ÎºÇ¶á¤Î¿·¿Í¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦Ç¯
¡¡¢¦£±£·Ç¯¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦µÈÀî¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç°ìÉôÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡£¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦È«¤Ï¶áÂç£´Ç¯½©¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¥Î¡¼¥¹¥í¡¼Ä´À°¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦£±£¸Ç¯¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦·¸¶¤¬¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½éÆü¤«¤é°ìÉô¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡£¥¥ã¥ó¥×¤â£³·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦£²£°Ç¯¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ËÙÅÄ¤¬±¦Éª¤Î±ê¾É¤ÇÎ¥Ã¦¡£Æ±Ç¯£´·î¤Ë¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£