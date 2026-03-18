◇ファームリーグ西地区阪神1―2オリックス（2026年3月17日SGL尼崎）阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が17日、ファーム・リーグのオリックス戦（SGL）に「5番・DH」でスタメン出場し、実戦デビューを果たした。2回無死一塁の第1打席で左前打を放ち、近年の主な球団ドラフト1位野手では大山、近本、佐藤輝、森下らも打てなかった“実戦初打席初安打”をマーク。期待の黄金ルーキーが、確かな輝きを放った。