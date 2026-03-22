オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が「７回の男」に急浮上した。この日は７回に登板し３者凡退に抑え、６戦連続０封。「結果もついてきている」と胸を張った右腕に、勝ちパターン起用に消極的だった新井監督も方針転換だ。「ビハインドだけじゃなしに、同点、もしくは勝っている場面も視野に入ってきている」と明かした。指揮官は、開幕