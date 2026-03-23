V3と連続日本一へ向けて、小久保監督は厳しさを隠さなかった。1点リードの九回2死一塁で、秋山の右前打を右翼手の笹川が後逸。オープン戦最終戦は引き分けに終わった。指揮官は「プロとしてお恥ずかしいです。笹川はファーム。最後のプレーです」と一刀両断。打撃で好アピールを続け開幕1軍入りが濃厚だった笹川を、急きょ2軍に降格させた。オープン戦では新たな仕掛けも試してきた。今宮の二塁、栗原の捕手、イヒネは外野とし