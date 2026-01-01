エールディヴィジ 25/26の第20節 フェイエノールトとヘラクレス・アルメロの試合が、1月26日00:45にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、レキンチオ・ゼフイク（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。フェイエノールトのアニス ・ハジ ムーサ（FW）のアシストからレオ・ザウアー（FW）がヘディングシュートを決めてフェイエノールトが先制。

しかし、29分ヘラクレス・アルメロが同点に追いつく。ルカ・クレノビッチ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、35分フェイエノールトが逆転。黄 仁範（MF）のアシストからジョーダン・ボス（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とフェイエノールトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ヘラクレス・アルメロは後半の頭から選手交代。トーマス・ブランズ（MF）からヤネス・ビックホフ（DF）に交代した。

63分、フェイエノールトは同時に2人を交代。渡辺 剛（DF）、上田 綺世（FW）に代わりタイス・クラーイエベルト（MF）、カスパー・テンシュテット（FW）がピッチに入る。なお、渡辺 剛（DF）は負傷による交代とみられる。

72分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ワリド・ウルドシフ（MF）からブライアン・リンボンベ（FW）に交代した。

76分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。マリオ・エンゲルス（FW）からトリスタン・ファンヒルスト（FW）に交代した。

77分、フェイエノールトが選手交代を行う。ルシアーノ・バレンテ（MF）に代わりセム・スタイン（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

83分フェイエノールトに貴重な追加点が入る。マッツ・デイル（DF）のアシストからアニス ・ハジ ムーサ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

さらに85分フェイエノールトが追加点。黄 仁範（MF）のアシストからカスパー・テンシュテット（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

86分、フェイエノールトは同時に2人を交代。アネル・アフメドジッチ（DF）、レオ・ザウアー（FW）に代わりジャン・プラグ（MF）、アイメン・スリティ（MF）がピッチに入る。

88分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。アイバン・メシック（DF）からジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）に交代した。

90+2分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。アレック・ファンホーレンベーク（DF）からマイク・テビーリク（DF）に交代した。

その直後の90+4分、ヘラクレス・アルメロのジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）のアシストからトリスタン・ファンヒルスト（FW）がゴールを決めて4-2と2点差に詰める。

そのまま試合終了。フェイエノールトが4-2で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し63分までプレーした。渡辺 剛（DF）は先発し63分までプレーした。

2026-01-26 02:50:56 更新