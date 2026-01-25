WAONポイント統合、何が変わる？ 「WAONポイント」と「WAON POINT」の違いと今後の注意点を解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
イオンユーザー向けYouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が動画「WAONポイントが消滅へ！ポイントの違いと残高確認方法も解説」を公開。イオンが2026年3月1日から、2種類ある「WAONポイント」制度を「WAON POINT」に一本化することを解説した。
今回の発表によると、2026年3月1日より、電子マネーWAONの利用で貯まる「電子マネーWAONポイント」（カタカナ表記）が、イオングループの共通ポイントである「WAON POINT」（アルファベット表記）へ順次統合される。これにより、将来的にはカタカナ表記の「WAONポイント」は廃止される見込みだ。
動画を投稿したわしっし氏は、これまで2つのポイント制度が併存していた背景について、電子マネーの普及を目的とした「WAONポイント」と、イオングループの顧客囲い込みを目的とした「WAON POINT」とでは、設立の経緯が異なっていたと説明した。
2つのポイントの主な違いは使い方にある。「WAONポイント」は一度電子マネーWAONにチャージしないと支払いに利用できないのに対し、「WAON POINT」は1ポイント＝1円として会計時にそのまま使えるほか、他社ポイントへの交換も可能だ。今回の統合により、これまで「WAONポイント」のみを利用していたユーザーにとっては、ポイントの利用範囲が広がり利便性が向上する。
わしっし氏は、特に「WAONポイント」保有者への注意点として、有効期限の存在を挙げた。同ポイントは、最大2年間の有効期限が設定されており、失効する可能性がある。また、イオンカードのオートチャージ設定や、イオン銀行での給与受取・公共料金の口座振替など、買いもの以外でも「WAONポイント」が貯まっているケースがあり、「自分は持っていないと思っていても、実は貯まっている可能性がある」として確認を促した。
保有ポイントや有効期限は、買いもの時のレシート（失効まで1年以内のポイントのみ表示）、イオン店舗に設置されているWAONステーション、またはイオン銀行ATMで確認できる。わしっし氏は、有効期限が2026年3月1日よりも後の場合は、慌てて使うよりも統合を待った方が、より幅広い用途で使えるようになるとアドバイスした。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。