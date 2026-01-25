¹³¶ÝºîÍÑ¤Ï¶¯ÎÏ¡£¤À¤±¤É¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¤Ç¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ã¤Æ¤É¡¼¤Ê¤Î¡©
¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ã¤Æ¿¿µÕ¤ÎÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢UAE¤Î¥·¥ã¥ë¥¸¥ãÂç³Ø»õ³ØÉô¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÃê½ÐÀ®Ê¬¤¬¡¢¸ýÆâ¤ÇÈùÀ¸Êª¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¹³¶ÝÀ¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ÇÉ¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å
¹³¶ÝÀ¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¡¢¸ýÆâ´Ä¶¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»õÆù±ê¡¢Ãî»õ¡¢»õ¼þÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¡¢¸ý½¥±¥¢¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬¤è¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤äÌôºÞÂÑÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ãê½ÐÀ®Ê¬¤À¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï400¤òÄ¶¤¨¤ë²áµî¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯ÏÀÊ¸¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¡¢5¤Ä¤ò¸·Áª¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ãê½ÐÇ»ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥óÁêÅö¤Î¹³¶ÝºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥í¥ë¥Ø¥¥·¥¸¥ó¤ÎÊý¤¬¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡Ê¥×¥é¡¼¥¯Í½ËÉ¤äÂÃ±ÕpHÃÍ¥¡¼¥×¤Ê¤É¡Ë¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¸ú²Ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤È°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï´ð½àÃÍ¤«¤éÂç¤¤¯ºÙ¶Ý¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢Î×¾²Åª¤Ë¹³¶Ý¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡£¼«Á³ÇÉ¤ÎÂåÂØ¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£
ºÇÂç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ºÇÂç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡ÄÆ÷¤¤¡£¤½¤¦¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¯¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÆ÷¤¤¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò»È¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕ¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡ª ¤µ¤é¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î»É·ã¤Ç¸ýÆâ¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¡£
¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ãê½Ð¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹³¶ÝºîÍÑ¤ÎÏÃ¤Î¤ß¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤äÆ÷¤¤¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ï¤Þ¤À½é´üÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂÍÑ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼Â¸³¤¬É¬Í×¡ÄÆ÷¤¤´Þ¤á¡¢¤Í¡£¸¦µæÏÀÊ¸¤ÏJournal of Herbal Medicine¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£