Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

寝袋なのに動ける！

防災用品としても使える本格的な寝袋が、まさかのベンチコートにもなるという画期的なアイテム。それがオールラウンドシュラフ「BOO-SAI」です。

日常時と非常時、どちらの場面（フェーズ）でも活躍できる製品に送られる “2025フェーズフリーアワード” に入選したこの製品。キャンプや車中泊はもちろん、自宅でのリラックスタイムから、いざという時の避難所生活まで、あらゆるシーンで活躍してくれる頼もしい存在なのです。

どんな使い勝手なのか、サンプルをお借りして試用してみました。

「ブーツ型」という新発想

Photo: 田中宏和

「BOO-SAI」は、一般的な寝袋の形状である「マミー型」と「封筒型」の良いとこ取りをした「ブーツ型」を採用。

足元は広々としていて窮屈さを感じさせない一方、しっかり包みこんで保温性能が高いという特長があります。

Photo: 田中宏和

フードも、頭部はもちろん首元までスッポリ覆える本格派。寒い冬でもグッスリ眠れる設計になっています。

暖かさと心地よさを両立した素材へのこだわり

Photo: 田中宏和

実際に使えば分かる、極めて暖かい「BOO-SAI」の中材には、吸湿発熱綿を採用。これを内包する裏地は、フランネル素材となっています。

マイナス20度の冷気にも耐えられる保温性と、まるで上質な毛布にくるまれているようなふわふわの肌触りは、本当に快適。真冬でも、日中の太陽に当たっていると汗ばんでしまうほどポカポカをキープしてくれます。

冬のアウトドアや、罹災時の本格的な寝袋として、冷え込む夜からしっかり命を守ってくれるでしょう。

フェーズフリーで備える、新しい防災スタイル

Photo: 田中宏和

シンプルに寝袋として完成されている「BOO-SAI」ですが、もちろん、ベンチコートモードに変形できるという特長を見逃すわけにはいきません。

ブーツ型になっている足元を内側に折り曲げ、スナップファスナーで留めれば、簡単にコートモードへ。

Photo: 田中宏和

ちょうどいい長さに着丈を調整すれば、ご覧のとおり。着たままトイレに行くこともできます。

ゆったりした作りなので、コートの中で着替えることも可能。人目が気になる避難所で使うとき、特に女性にとってうれしい仕様ですね。

Photo: 田中宏和

ベンチコートとして使うときのために、ポケットも装備。

ソファでくつろぐ時のブランケット代わりにも、キャンプのお供にも、そしてイザという時の防災用品としても、考え抜かれた作り込みが、大きな安心感を与えてくれます。

Photo: 田中宏和

他にも、夜間の移動に備えて袖に反射材が縫い付けられていたり、ご家庭の洗濯機で丸洗いできたりと、機能性もバツグンの「BOO-SAI」。現在、machi-yaでのプロジェクト公開が終了間近になっています。

フェーズフリーのユニークなアイテムをおトクにゲットしたいという人は、このチャンスを逃さないように、以下のリンク先へお急ぎください！

machi-ya購入限定！新年のお買い物応援キャンペーン2026

配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年1月31日（土）23:59 クーポン金額：1,000円OFF（支援金額7,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

日常も非日常も【全てのフェーズ】に対応！オールラウンドシュラフ【BOO-SAI】 12,620円 （早割 15％オフ） machi-yaで見る

>> 日常も非日常も【全てのフェーズ】に対応！オールラウンドシュラフ【BOO-SAI】

Photo: 田中宏和

Source: machi-ya

本記事制作にあたりkith productionより製品の貸し出しを受けております。