「“重いSUVは雪道で危ない”は本当か？」キャンプYouTuberが指摘するクルマ選びの盲点

キャンプYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」で「雪道で感じる“密度”の差｜デリカD:5が安心な理由を考える」と題した動画を公開。デリカD:5が雪道で安心できる理由について、一般的な4WD性能だけでなく、「工業製品としての密度」という独自の視点から解説している。



動画のきっかけは、自身のデリカD:5に関するショート動画に寄せられた「重いSUVは路面からのインフォメーションが薄くて危険だ」というコメントだった。ばも氏はこの意見に一定の理解を示しつつ、雪道での安定性を左右するより重要な指標として「車の“密度”」という概念を提唱した。



ばも氏は、この「密度」を「工業製品としての密度」と定義。各部品の遊びが少なく、しっかりとした作りになっている車は、路面からの情報を正確にドライバーに伝えるという。同氏はデリカD:5に初めて試乗した際、「ミニバンでこれほど密度が高いのか」と衝撃を受けたと語る。この「密度」の高さこそが、雪道でも「滑るか滑らないかの限界点が分かりやすい」という安心感に直結すると主張した。



比較対象として、過去に試乗したアウディの「RS7」を挙げ、「あれは超密度が高く、まるで自分の体と一体化するようだった」と、その卓越した感覚を説明。デリカD:5もその価格帯を考えれば、非常に密度が高い車だと評価した。ばも氏は、車選びの新たな基準として「密度」に注目することの面白さを提案。スペックやデータだけでなく、実際に乗って感じる「工業製品としての質」が、特に雪道のようなシビアな環境での安心感につながると結論付けた。