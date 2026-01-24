スタバ、2商品の自主回収発表「本来含まれていない『そば』アレルゲンが検出」 ひよこ豆チップス ラクサ味・ハリッサ味
スターバックス コーヒー ジャパンは24日、公式サイトにて、「ひよこ豆チップス ラクサ味」「ひよこ豆チップス ハリッサ味」の商品回収をすることを発表した。
【写真】自主回収された「ひよこ豆チップス」ラクサ味・ハリッサ味の2種類
公式サイトでは「この度、「ひよこ豆チップス ラクサ味」および「ひよこ豆チップス ハリッサ味」の２商品を自主回収させていただくこととなりましたのでお知らせいたします」と報告。
理由については「本商品の製造委託先より、「ひよこ豆チップス ラクサ味」に使用している原料から、本来含まれていない「そば」アレルゲンが検出されたと報告がありました。また、「そば」の成分が混入した原因が特定されていないため、同原料を使用していた「ひよこ豆チップス ハリッサ味」（終売品）に関しても、回収対象とさせていただきます。現時点で健康被害のお申し出はございませんが、そばアレルギーをお持ちのお客様はお召し上がりになられませんようお願い申し上げます」と伝えた。
最後に「当該商品をお手元にお持ちのお客様につきましては、誠にお手数ですが、店舗までお持ちくださいますようお願い申し上げます。商品現物の回収と引き換えに現金での返金をさせていただきます」と呼びかけた。
■対象商品
「ひよこ豆チップス ラクサ味」
「ひよこ豆チップス ハリッサ味」
※「ひよこ豆チップス ハリッサ味」は店頭での販売を2025年11月に終了。
【写真】自主回収された「ひよこ豆チップス」ラクサ味・ハリッサ味の2種類
公式サイトでは「この度、「ひよこ豆チップス ラクサ味」および「ひよこ豆チップス ハリッサ味」の２商品を自主回収させていただくこととなりましたのでお知らせいたします」と報告。
理由については「本商品の製造委託先より、「ひよこ豆チップス ラクサ味」に使用している原料から、本来含まれていない「そば」アレルゲンが検出されたと報告がありました。また、「そば」の成分が混入した原因が特定されていないため、同原料を使用していた「ひよこ豆チップス ハリッサ味」（終売品）に関しても、回収対象とさせていただきます。現時点で健康被害のお申し出はございませんが、そばアレルギーをお持ちのお客様はお召し上がりになられませんようお願い申し上げます」と伝えた。
最後に「当該商品をお手元にお持ちのお客様につきましては、誠にお手数ですが、店舗までお持ちくださいますようお願い申し上げます。商品現物の回収と引き換えに現金での返金をさせていただきます」と呼びかけた。
■対象商品
「ひよこ豆チップス ラクサ味」
「ひよこ豆チップス ハリッサ味」
※「ひよこ豆チップス ハリッサ味」は店頭での販売を2025年11月に終了。