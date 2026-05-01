愛知県豊橋市の保育施設で、園児に威圧的な言動を行うなどの不適切保育があったとして、市が改善勧告を出しました。 【写真を見る】｢先生がいるなら行きたくない｣ トイレを約15分我慢させる…恐怖心を抱かせる言動も 不適切保育で市が改善勧告 愛知･豊橋市 豊橋市によりますと、市内にある1つの保育施設では去年4月以降、女性保育士1人が担当するクラスで泣いている園児に「うるさい」とどなるなど、恐怖心を抱かせる威圧的な言