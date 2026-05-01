HAUTE COUTURE CAFE表参道店から、初夏の訪れを感じる幻想的なアフタヌーンティーが登場♡約3000本の藤の花に包まれる空間で楽しめる「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」は、まるで妖精の庭園に迷い込んだかのような特別なひととき。五感を満たす優雅なティータイムを、ぜひ体験してみてください♪ 藤の花に包まれる幻想空間 店内に一歩足を踏み入れると、ディープパープルからペ&