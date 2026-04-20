スターバックスは、フルーツとソーダの爽快感を楽しめるビバレッジ「チラックス ソーダ」2種を24日から発売する。昨年好評を博したシリーズで、今年はストロベリーの果実感を強化し、ゆずシトラスも再登場する。【画像】試してみたい！おすすめカスタマイズ「チラックス ソーダ」は“Chill & Relax”をコンセプトに、炭酸の爽快感とフルーツ果肉、シトラスの香りを組み合わせた一杯。レモンやライム、グレープフルーツに加