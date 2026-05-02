5月1日は、イラストレーター・ナガノ氏による大人気マンガ「ちいかわ」のちいかわとハチワレの誕生日。同日、ちいかわ公式X(@ngnchiikawa)に投稿された漫画が話題になり、24万いいね(5月2日時点)と大きな話題になっています。🎉 pic.twitter.com/0KRvUwETcw- ちいかわ💫アニメ火金 (@ngnchiikawa) May 1, 2026お誕生日らしく、とんがり帽子をかぶったちいかわとハチワレですが、いつもと違う様子。普段は真っ白なち