この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が指摘する「予定通り」という執着の罠、変化の時代で幸せに生きる思考法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「もしダメだったら、ぱっと次に行こう。」と題した動画を公開。現代社会の複雑さから予定通りに物事が進まないことは多々あるとし、一つのことに執着せず、素早く気持ちを切り替えることの重要性について持論を展開した。



動画の冒頭で茂木氏は、自身は予定が変更されても「しょうがねえなと思って、パッと切り替えちゃう」と語る。現代は非常に複雑な社会であり、多くの事柄が絡み合うため、計画通りに進まないことの方が多いと指摘。外部の状況によって予定が変わることは当然起こりうるとした。



その上で、物事が計画通りに進まなかった際に「執着しちゃう方っていらっしゃる」と問題提起する。「私はどうしてもこういう方向で行きたいんです」と固執する姿勢に対し、「客観的な状況はそうじゃないですよねって。しょうがないよねって思えるかどうかが、意外と今の時代において幸せに生きられるかどうかの、まあ一つの分かれ道」だと断言。状況に応じて方針を転換する「ピボットできるかどうか」が重要だと述べた。



さらに茂木氏は、たとえ周囲の状況や予定が変化したとしても「自分というものはあんまり変わらない」という視点を提示。不変の自分を軸にすれば、変化に対応できると語る。最後に「予定通りいかなくても、まあしょうがないって言ってそれを受け入れて、先にいけるような、そういう人になってほしい」と視聴者に呼びかけ、「パッと切り替えてパッと次行こうっていう、そういう風な哲学をぜひ皆さん持っていただきたい」と締めくくった。