ポート数の少ないパソコンのUSBポートを拡張して、USBメモリや外付けHDD、プリンターなどの周辺機器をまとめて接続できる、USBハブ。

ポート数や規格、形状などが異なる数多くのUSBハブが発売されているので、どれを購入したらいいか迷ってしまいますよね。

そこで今回は、USB 5Gbps対応で7台同時接続可能なUSB Aハブをご紹介します。

サンワダイレクト USB3.0 ハブ 電源付き セルフパワー/バスパワー両対応 7ポート PC連動自動オフ機能 USB3.1 小型 ACアダプター付き USB 拡張 増設 ブラック 400-HUBA070BK2 4,980円 Amazonで見る PR PR 4,980円 楽天で購入する PR PR 4,980円 Yahoo!ショッピングで購入する

2種類の通電方法を選べて、USB機器を最大7台接続可能

サンワダイレクトの「7ポート USBハブ」は、スマートフォンやタブレット、外付けHDDやUSBメモリなどのUSB機器を最大7台接続できる、7ポート搭載のUSB Aハブです。

上面6ポートは縦差しタイプなのでケーブルの抜き差しがしやすく、USB2.0の約10倍速い通信速度のUSB5Gbpsに対応しています。

「7ポート USBハブ」の7ポートのうち4ポートは自動オフ機能付きの自動オフポートで、残りの3ポートはオフにならない常時オンポートになっているので、接続機器によって2つの通電方法を選ぶことが可能。

自動オフポートに接続した機器は、PCのシャットダウンと連動して自動的に電源が切れるので、USB加湿器やLEDライトなどの消し忘れによる電力の無駄使いを無くせます。

セルフパワー/バスパワーの両方に対応。軽量でコンパクトなサイズ感も◎

「7ポート USBハブ」にはACアダプターが付属しており、消費電力の大きいBlu-ray/DVDドライブや外付けHDDなども安定して動作させることができるセルフパワー接続に対応。

USBメモリやマウスなどの消費電力の少ない機器は、コンセント不要でどこでも使えるバスパワー接続にも対応しているのも嬉しいポイントです。

サンワダイレクトの「7ポート USBハブ」の製品サイズは、約幅13.0×奥行3.5×高さ2.4cmとデスク上で使いやすいコンパクトサイズ。

通電状況が確認できるLEDインジケーター付きなのも◎な「7ポート USBハブ」。便利なUSBハブをお探しの方は是非チェックしてみてください！

