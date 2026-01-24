サンワダイレクトのUSBハブは接続機器を自動オフ。電気代節約にもなるぞ
この記事は2025年6月3日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
ポート数の少ないパソコンのUSBポートを拡張して、USBメモリや外付けHDD、プリンターなどの周辺機器をまとめて接続できる、USBハブ。
ポート数や規格、形状などが異なる数多くのUSBハブが発売されているので、どれを購入したらいいか迷ってしまいますよね。
そこで今回は、USB 5Gbps対応で7台同時接続可能なUSB Aハブをご紹介します。
2種類の通電方法を選べて、USB機器を最大7台接続可能
サンワダイレクトの「7ポート USBハブ」は、スマートフォンやタブレット、外付けHDDやUSBメモリなどのUSB機器を最大7台接続できる、7ポート搭載のUSB Aハブです。
上面6ポートは縦差しタイプなのでケーブルの抜き差しがしやすく、USB2.0の約10倍速い通信速度のUSB5Gbpsに対応しています。
「7ポート USBハブ」の7ポートのうち4ポートは自動オフ機能付きの自動オフポートで、残りの3ポートはオフにならない常時オンポートになっているので、接続機器によって2つの通電方法を選ぶことが可能。
自動オフポートに接続した機器は、PCのシャットダウンと連動して自動的に電源が切れるので、USB加湿器やLEDライトなどの消し忘れによる電力の無駄使いを無くせます。
セルフパワー/バスパワーの両方に対応。軽量でコンパクトなサイズ感も◎
「7ポート USBハブ」にはACアダプターが付属しており、消費電力の大きいBlu-ray/DVDドライブや外付けHDDなども安定して動作させることができるセルフパワー接続に対応。
USBメモリやマウスなどの消費電力の少ない機器は、コンセント不要でどこでも使えるバスパワー接続にも対応しているのも嬉しいポイントです。
サンワダイレクトの「7ポート USBハブ」の製品サイズは、約幅13.0×奥行3.5×高さ2.4cmとデスク上で使いやすいコンパクトサイズ。
通電状況が確認できるLEDインジケーター付きなのも◎な「7ポート USBハブ」。便利なUSBハブをお探しの方は是非チェックしてみてください！
Image: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。