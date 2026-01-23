au¤ÈUQ mobile¤Ë¤ÆFOMA¤«¤é¤ÎMNP¤ÇiPhone 16e¤¬°ì³ç50±ß¡¢Pixel 9a¤¬°ì³ç250±ß¤Ë¡ª3G¤È¤ê¤«¤¨³ä¥×¥é¥¹¤ò¼Â»Ü¤Ç³ä°úÁý³Û
|au Online Shop¤ÈUQ mobile¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡Ö3G¤È¤ê¤«¤¨³ä¥×¥é¥¹¡×¤¬¼Â»Ü¡ª
KDDI¤Ï23Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUQ mobile¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡Öau Online Shop¡×¤È¡ÖUQ mobile ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¾¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë3G¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö3G¤È¤ê¤«¤¨³ä¥×¥é¥¹¡×¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AppleÀ½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖiPhone 16e¡×¡Ê128GB¡Ë¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê112,800±ß¤«¤é3G¤È¤ê¤«¤¨³ä¤Ç33,000±ß³ä°ú¡¢3G¤È¤ê¤«¤¨³ä¥×¥é¥¹¤Ç79,750±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¡¢³ä°ú¸å¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬°ì³ç50±ß¡¢GoogleÀ½¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9a¡×¡Ê128GB¡ËÄÌ¾ï²Á³Ê80,000±ß¤«¤é3G¤È¤ê¤«¤¨³ä¤Ç39,600±ß³ä°ú¡¢3G¤È¤ê¤«¤¨³ä¥×¥é¥¹¤Ç40,150±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¡¢³ä°ú¸å¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬°ì³ç250±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 16e¤ÏApple¤¬Å¸³«¤¹¤ëiPhone¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¡ÖiPhone SE¡×¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë´ûÂ¸¤Î¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¡ÖiPhone 16¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ÆºÇ¿·SoC¤ÎApple A18¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¤âÄã²Á³Ê²½¤·¤¿Î÷²Á¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢iPhone SE¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤ä»ØÌæÇ§¾Ú¡ÖTouch ID¡×¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢³°´Ñ¤ÏiPhone 16¤ò·Ñ¾µ¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ´éÇ§¾Ú¡ÖFace ID¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÌó6.1¥¤¥ó¥Á1170¡ß2532¥É¥Ã¥È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥óOLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¡ÖSuper Retina XDR¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡ÊÌó460ppi¡Ë¤äUSB-BÃ¼»Ò¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç20W¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡ÊQi¡Ë¡¢Ìó4800Ëü²èÁÇCMOS¥ê¥¢¥«¥á¥é¡¢Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68Åùµé¡Ë¡¢FeliCa¡¢NFC¡¢Wi-Fi 6¡¢Bluetooth 5.3¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡Ê¶ÛµÞSOS¤Ê¤É¡Ë¡¢µ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¹â½ÅÎÏ²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë´Ä¶¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢iBeacon¡¢nanoSIM¥«¡¼¥É¡¢eSIM¡¢Face ID¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¡£
¤½¤ó¤ÊiPhone 16e¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë½é¤Î¼«¼Ò³«È¯¤ÎiPhone»Ë¾åºÇ¤âÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿ÄÌ¿®¥â¥Ç¥à¥Á¥Ã¥×¡ÖApple C1¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄó¶¡¤·¡¢Apple C1¤ò´Þ¤àApple¥·¥ê¥³¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÆâÉôÀß·×¡¢iOS 18¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÅÅÎÏ´ÉÍýµ¡Ç½¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÂ®¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²è´üÅª¤ÇÊÂ³°¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿±ÒÀ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞSOS¤ä¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢Ãµ¤¹¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¡£¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ÏºÇÂç26»þ´Ö¡¢¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ë¤ÏºÇÂç21»þ´Ö¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¤ÏºÇÂç90»þ´Ö¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï³ÆÈÎÏ©¤È¤â¤ËA3409¤Ç¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢A3409¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó146.7¡ß71.5¡ß7.8mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó167g¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Apple¡¢Apple IntelligenceÂÐ±þ¤ÎÎ÷²Á¥¹¥Þ¥Û¡ÖiPhone 16e¡×¤òÈ¯É½¡ª2·î28ÆüÈ¯Çä¡¢2·î21Æü22»þÍ½Ìó³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï9Ëü9800±ß¤«¤é - S-MAX
¡¦¿·¤¿¤ÊÎ÷²Á¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ªApple¤Î¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖiPhone 16e¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤â¹âÀÇ½SoC¡ÖA18¡×ÅëºÜ¤ÇApple Intelligence¤âÂÐ±þ¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û - S-MAX
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
Pixel 9a¤ÏGoogle¤¬Å¸³«¤¹¤ëPixel¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¤¦¤Á¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¡Èa¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖPixel 9¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPixel 9 Pro¡×¡¢¡ÖPixel 9 Pro XL¡×¡¢¡ÖPixel 9 Pro Fold¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«³«È¯¤Î¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖTensor¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4À¤Âå¤È¤Ê¤ëTensor G4¤òÅëºÜ¤·¡¢¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Á°µ¡¼ï¡ÖPixel 8a¡×¤«¤é¥«¥á¥éµ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë³°´Ñ¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢Pixel 9¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÇØÌÌ¤äÂ¦ÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤È»Í¶ù¤¬´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿³Ñ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎIP67¤«¤éIP68¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢²èÌÌ¤ÏPixel 8a¤Î6.1¥¤¥ó¥Á¤«¤é6.3¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°ú¤Â³¤¤¤ÆºÇÂç120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¡Èa¡É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢Pixel 8a¤è¤ê¤â35¡ó¤âÌÀ¤ë¤¤ºÇÂç1800nits¡Ê¥Ô¡¼¥¯»þ2700nits¡Ë¤Î²èÌÌ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÌó6.3¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2424¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ª¤è¤Ó8GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢5100mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2¡Ë¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç18W¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡ÊQi¡Ë¡¢Wi-Fi 6E¡¢Bluetooth 5.3¡¢NFC Type A¡¿B¡¢¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉA-GNSS¡Ë¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢´Ä¶¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼§ÎÏ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢µ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡ß2¤Ê¤É¡£OS¤ÏAndroid 15¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢7Ç¯´Ö¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÊÝ¾Ú¡£¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤Ë¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó1300Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ1.12¦Ìm¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ê²è³Ñ96.1¡ë¡¢F2.2¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó4800Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ0.8¦Ìm¡¢1¡¿2·¿¡¢4in1¡¢PDAF¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ê²è³Ñ82¡ë¡¢F1.7¡¢OIS¡¢CLAF¡¢Ä¶²òÁü¥º¡¼¥àºÇÂç8ÇÜ¡Ë
¡¦Ìó1300Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1²èÁÇ1.12¦Ìm¡¢1¡¿3.1·¿¡¢PDAF¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡Ê²è³Ñ120¡ë¡¢F2.2¡Ë
Â¾¤Ë¤âPixel 9a¤ÏPixel 9¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¡ÖGoogle VPN¡×¤â»È¤¨¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥Á¥Ã¥×¡ÖTitan M2¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÊÝ¸î¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëG3Y12¤ÏSIM¤¬nanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤¬°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤Ï1m USB-C - USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊUSB 2.0¡Ë¤ª¤è¤ÓSIM¼è¤ê½Ð¤·¥Ä¡¼¥ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Google¡¢Tensor G4ÅëºÜ¤Î¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9a¡×¤òÈ¯É½¡ªÆüËÜ¤Ç¤â4·îÈ¯Çä¤Ç¸åÆüÍ½Ìó³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï499¥É¥ë¡ÊÌó7Ëü5Àé±ß¡Ë¤«¤é - S-MAX
¡¦¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖGoogle Pixel 9a¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç4·î16Æü¤ËÈ¯Çä¡ªÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç²Á³Ê¤Ï7Ëü9900±ß¤«¤é¡£NTT¥É¥³¥â¤äau¡¢SoftBank¤Ç¤âÈÎÇä - S-MAX
¡¦¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖGoogle Pixel 9a¡×¤òÅ¹Æ¬¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡ª³°´Ñ¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£¿·¿§Iris¤Ï3a¤ÎPurple-ish¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ë¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û - S-MAX
¡¦Google¤Î¿·¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel 9a¡×¤ò³«Éõ¤·¤Æ³°´Ñ¤äÆ±ºÉÊ¡¢´ðËÜµ¡Ç½¡¢¥«¥á¥é¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
