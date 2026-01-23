牡蠣で簡単ごはん♪人気おかずTOP3厳選
牡蠣は旨みたっぷりで栄養豊富、火を通すだけでごちそう感が出る便利食材ですね。おかずにもおつまみにも主食にも使えて、献立の幅がぐんと広がります。今回は毎日の食卓で大活躍する人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】衣サクッと！チーズ香るカキフライ
ジュワッとあふれる牡蠣の旨みに、チーズ入り衣のコクが加わった満足感たっぷりの一品です。パン粉に粉チーズを混ぜるだけで、外はサクサク、中はとろ〜り濃厚な味わいに。特別な下準備いらずで作りやすく、家族みんなが喜ぶ王道レシピとして堂々の1位ですね。
■【2位以降も絶品ぞろい】牡蠣の人気レシピ
バターの香りとオイスターソースのコクが牡蠣の旨みを引き立てます。フライパンひとつでサッと作れるので、忙しい日の時短おかずにもぴったり。ごはんにもお酒にも合う万能メニューですよ。
火を入れすぎないのが美味しさのコツ。牡蠣の旨みを卵でふんわり閉じ込めた、やさしい味わいです。丼にすれば主食メニューとしても大活躍。体をいたわりたい日にもおすすめですね。
■シーン別に楽しむ牡蠣レシピ
フライはおもてなしやパーティーに、バター炒めはお弁当やおつまみに、卵とじは忙しい日のごはんにと、シーンに合わせて使い分けられます。下処理をして冷凍しておくと、使いたい時にすぐ調理できて便利ですよ。旬の牡蠣をぜひ毎日の食卓で楽しんでくださいね。
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】衣サクッと！チーズ香るカキフライ
ジュワッとあふれる牡蠣の旨みに、チーズ入り衣のコクが加わった満足感たっぷりの一品です。パン粉に粉チーズを混ぜるだけで、外はサクサク、中はとろ〜り濃厚な味わいに。特別な下準備いらずで作りやすく、家族みんなが喜ぶ王道レシピとして堂々の1位ですね。
サクサクチーズカキフライ
【材料】（2人分）
生カキ(加熱用) 1パック
塩コショウ 適量
パセリ 1/2パック
<衣>
小麦粉 1/4カップ
溶き卵 1/2個分
水 適量
<合わせパン粉>
パン粉 1/2~1カップ
粉チーズ 大さじ 1~2
レモン 1/4個
ウスターソース 適量
塩 適量
揚げ油 適量
【下準備】
1、生カキはザルに入れて分量外の塩水でやさしく振り洗いし、キッチンペーパーなどで水気を軽く拭き取り、塩コショウをする。
2、パセリはかたい軸を切り落とし、水洗いしてしっかり水気を拭き取る。
3、＜合わせパン粉＞の材料を合わせる。
4、レモンは半分に切る。
5、揚げ油を180℃に予熱し始める。
【作り方】
1、生カキに＜衣＞の小麦粉を薄くからめる。残った小麦粉と溶き卵、水を混ぜ合わせ、トロッとするくらいのかたさにする。
2、小麦粉をからめた生カキは卵液に通し、＜合わせパン粉＞をつける。
3、180℃の揚げ油に入れてカリッと色よく揚げて油をきり、続けてパセリを素揚げする。
4、器に(3)を盛り、レモンを添える。お好みで、ウスターソースや塩をつけていただく。
【材料】（2人分）
生カキ(加熱用) 1パック
塩コショウ 適量
パセリ 1/2パック
<衣>
小麦粉 1/4カップ
溶き卵 1/2個分
水 適量
<合わせパン粉>
パン粉 1/2~1カップ
粉チーズ 大さじ 1~2
レモン 1/4個
ウスターソース 適量
塩 適量
揚げ油 適量
【下準備】
1、生カキはザルに入れて分量外の塩水でやさしく振り洗いし、キッチンペーパーなどで水気を軽く拭き取り、塩コショウをする。
2、パセリはかたい軸を切り落とし、水洗いしてしっかり水気を拭き取る。
3、＜合わせパン粉＞の材料を合わせる。
4、レモンは半分に切る。
5、揚げ油を180℃に予熱し始める。
【作り方】
1、生カキに＜衣＞の小麦粉を薄くからめる。残った小麦粉と溶き卵、水を混ぜ合わせ、トロッとするくらいのかたさにする。
2、小麦粉をからめた生カキは卵液に通し、＜合わせパン粉＞をつける。
3、180℃の揚げ油に入れてカリッと色よく揚げて油をきり、続けてパセリを素揚げする。
4、器に(3)を盛り、レモンを添える。お好みで、ウスターソースや塩をつけていただく。
■【2位以降も絶品ぞろい】牡蠣の人気レシピ
【No.2】コク旨が止まらない！カキのバター炒め
バターの香りとオイスターソースのコクが牡蠣の旨みを引き立てます。フライパンひとつでサッと作れるので、忙しい日の時短おかずにもぴったり。ごはんにもお酒にも合う万能メニューですよ。
カキのバター炒め
【材料】（4人分）
生カキ(生食用) 1パック
片栗粉 大さじ 1
バター 20g
<調味料>
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
レタス 1/4個
【下準備】
1、カキは洗って水気をキッチンペーパーなどでおさえ、茶こしなどで片栗粉を全体に薄く振る。
2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。
3、レタスはせん切りにして冷水に放ち、パリッとしたら水気をしっかりきり、器に敷く。
【作り方】
1、フライパンにバターを熱し、溶けたらカキを加える。フライパンに蓋をしてカキに火が通るまで2〜3分中火で焼く。
2、＜調味料＞を加えザッと合わせ、レタスを敷いた器に盛る。
【材料】（4人分）
生カキ(生食用) 1パック
片栗粉 大さじ 1
バター 20g
<調味料>
酒 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1/2
オイスターソース 大さじ 1
レタス 1/4個
【下準備】
1、カキは洗って水気をキッチンペーパーなどでおさえ、茶こしなどで片栗粉を全体に薄く振る。
2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。
3、レタスはせん切りにして冷水に放ち、パリッとしたら水気をしっかりきり、器に敷く。
【作り方】
1、フライパンにバターを熱し、溶けたらカキを加える。フライパンに蓋をしてカキに火が通るまで2〜3分中火で焼く。
2、＜調味料＞を加えザッと合わせ、レタスを敷いた器に盛る。
【No.3】ふんわり優しい味わい♪カキとネギの卵とじ
火を入れすぎないのが美味しさのコツ。牡蠣の旨みを卵でふんわり閉じ込めた、やさしい味わいです。丼にすれば主食メニューとしても大活躍。体をいたわりたい日にもおすすめですね。
カキとネギの卵とじ
【材料】（2人分）
カキ 10~20粒
塩(洗う用) 小さじ 1
卵 2個
白ネギ 1本
青ネギ 1本
<合わせ調味料>
酒 大さじ 2
砂糖 大さじ 1
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1.5
ショウガ汁 大さじ 1/2
だし汁 120ml
七味唐辛子 適量
【作り方】
1、カキは塩を振ってやさしくもみ、ザルに入れて振り洗いし、水気を切る。卵は割りほぐし、白ネギと青ネギは斜め1cm幅に切る。
2、少し小さな鍋又はフライパンに＜合わせ調味料＞を入れて中火にかけ、煮立てば白ネギと青ネギを加えてしんなりするまで煮る。
3、カキを加え、再び煮立てば溶き卵を半量回し入れる。菜ばしで軽く混ぜ合わせ、卵が半熟状になれば残りの溶き卵を回し入れて火を止め、蓋をして1分蒸らす。
4、器に盛り、お好みで七味唐辛子を振る。
ご飯にのせて丼にしても美味しいですよ。
【材料】（2人分）
カキ 10~20粒
塩(洗う用) 小さじ 1
卵 2個
白ネギ 1本
青ネギ 1本
<合わせ調味料>
酒 大さじ 2
砂糖 大さじ 1
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 1.5
ショウガ汁 大さじ 1/2
だし汁 120ml
七味唐辛子 適量
【作り方】
1、カキは塩を振ってやさしくもみ、ザルに入れて振り洗いし、水気を切る。卵は割りほぐし、白ネギと青ネギは斜め1cm幅に切る。
2、少し小さな鍋又はフライパンに＜合わせ調味料＞を入れて中火にかけ、煮立てば白ネギと青ネギを加えてしんなりするまで煮る。
3、カキを加え、再び煮立てば溶き卵を半量回し入れる。菜ばしで軽く混ぜ合わせ、卵が半熟状になれば残りの溶き卵を回し入れて火を止め、蓋をして1分蒸らす。
4、器に盛り、お好みで七味唐辛子を振る。
ご飯にのせて丼にしても美味しいですよ。
■シーン別に楽しむ牡蠣レシピ
フライはおもてなしやパーティーに、バター炒めはお弁当やおつまみに、卵とじは忙しい日のごはんにと、シーンに合わせて使い分けられます。下処理をして冷凍しておくと、使いたい時にすぐ調理できて便利ですよ。旬の牡蠣をぜひ毎日の食卓で楽しんでくださいね。
(E・レシピ編集部)