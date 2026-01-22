Á°»³¹äµ×¡¡¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Ë¿¨¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÂçÉÔÉ¾¡Ö¸À¤¦É¬Í×¤¢¤ë¡©¡×¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¿ÌäÅÀ¤È¤Ï
¡¡¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¤¬¡¢1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØÆü´©SPA!¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÁ°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¸µÎø¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¸å¡¢Á°»³¤µ¤ó¤¬¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ÆÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£Á°»³¤µ¤ó¤Ï¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¡¢2022Ç¯6·î¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤··ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°»³¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÇÐÍ¥Éüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇÍÅÝ¤Î»ö¼Â¤âÇ§¤á¤¿¡£ÉñÂæ½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½Ð±éÍ½Äê¤Î½÷Í¥2¿Í¤¬¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¾å±é¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¡¢Á°»³¤µ¤ó¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Î¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¿¿³ð¡Ê¤Þ¤Ê¤È¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¶á¶·¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éüµ¢ÉñÂæ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥¨¥¹¥Æ·Ð±Ä¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¤¹¤¹¤á¤«¤éÌë¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºÆµ¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÁ°»³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀº¿À¤ÎÉÔÄ´¤È¸µÎø¿Í¤Î¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤òÍí¤á¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÁ°»³¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÞÀÂ¤«¤é3¤«·î¤Û¤É¤Î´Ö¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÀº¿À²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬½èÊý¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï
¡Ô¤³¤ì¸À¤¦É¬Í×¤¢¤ë¡©¡Õ
¡Ô¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¶âÎØºÝÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤è¡Ä¡Õ
¡Ô¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¿Í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿È¿È¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°»³¤µ¤ó¤â¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¿´¤òÉÂ¤ó¤À¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢²þ¤á¤Æ¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¡È»ö·ï¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£À¤´Ö¤Î´¶¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Èà½÷¤ÎÏÃÂê¤ò¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¤ÎÁ°»³¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£