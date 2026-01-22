½°µÄ±¡ÁªµóÂçÊ¬3¶è¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦´ä±Êµþ»Ò»á¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¸«Ä¾¤·¡×ÁÊ¤¨
½°µÄ±¡ÁªµóÂçÊ¬3¶è¤Ë¡¢ÊÌÉÜ»Ôºß½»¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦´ä±Êµþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä±Êµþ»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢À¯ºö¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ä¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ä±Êµþ»Ò»á¡Ë¡ÖºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ï¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¤òµÄÏÀ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È´ËÜÅª¤¢¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÊ¬3¶è¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸½¿¦¤Î´ä²°µ£¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¿·¿Í¤Î¾®ÎÓ²ÚÌï»Ò¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¡¢À¯¼£ÃÄÂÎÂåÉ½¤ÎÊ¿Ìî±«Î¶¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¢ÌîÃæµ®·Ã¤µ¤ó¤â23Æü¡¢½ÐÇÏ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£