こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月22日は、低音の厚みと高音の抜けを両立し、さらに長時間再生と給電機能まで備えたJBL（ジェービーエル）のポータブルスピーカー「CHARGE 5」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブルー JBLCHARGE5BLU 10,500円 （57%オフ） Amazonで見る PR PR

上位モデル譲りの2ウェイ構成でダイナミックな高音質を実現した、JBLの｢CHARGE 5｣が57％オフの大特価に！

ポータブルスピーカーに「音質」と「実用性」を求めるなら、JBLの「CHARGE 5」が有力候補。上位モデル譲りの2ウェイ構成と長時間再生、さらに給電機能まで備えた1台が57％オフの大特価で購入できるチャンスです。

大口径ウーファー＋20mm径ツイーターの2ウェイ・スピーカー構成を採用。上位モデルの設計思想を踏襲し、低音の厚みと高音の抜けを両立しています。

両サイドにはデュアル・パッシブラジエーターを搭載。音量を上げても音が潰れにくく、屋外でも存在感のあるサウンドを楽しめます。IP67の防水・防塵性能により、水辺やキャンプといったシーンでも気兼ねなく使えるのも魅力です。

最大約20時間再生＋給電対応の2WAYな使い勝手も◎

バッテリー性能も本製品の強み。最大約20時間の連続再生が可能で、1日中音楽を流せます。

加えて、本体背面のUSBポートからスマートフォンなどへ給電できるモバイルバッテリー機能を搭載。音楽再生と充電を同時にこなす2WAY仕様は、外出先での安心感を大きく高めてくれます。

JBLの「CHARGE 5」は、本格的な2ウェイサウンドと最大約20時間再生、さらに給電機能まで備えた万能スピーカー。音に妥協せず、屋内外で活躍するBluetoothスピーカーを探している人にぴったりの1台です。

JBL CHARGE5 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/2021年モデル ブルー JBLCHARGE5BLU 10,500円 （57%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞JBLのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年1月22日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp