こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年1月21日は、スマホにピタッと装着して、そのまま充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【40倍ポイント還元】UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh マグネット式 ワイヤレス充電対応 薄型 コンパクト お肌に優しいシリコン素材 USB-C入出力/ワイヤレス出力 7.5W / ワイヤーPD15W急速充電対応 / PSE技術基準適合 iPhone17 シリーズ 4,980円 （40%還元：1月23日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

強力マグネットでピタッと吸着。ケーブルレスで使えるUGREENのモバイルバッテリーが40％ポイント還元中！

スマホにピタッと装着して、そのまま充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh」。強力マグネットと扱いやすい容量で、日常使いにちょうどいい一台が40％ポイント還元とお買い得です。

本製品は、強力な吸着力を備えたマグネット式モバイルバッテリーです。スマートフォン背面に装着するだけで位置ズレしにくく、持ち歩きながらでも安定したワイヤレス充電が可能です。

ケーブルを取り出す手間がなく、移動中や作業中でもスムーズに使える点は、ガジェット好きにとって大きなメリットと言えます。

強力マグネット、5000mAhの実用容量、やさしい素材感。「Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh」は、毎日気軽に使える“ちょうどいい”充電アイテムです。

Image/Source:楽天市場