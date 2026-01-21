２０２５年９月、さくら市の警察署を訪れた男２人が乗っていた車のトランクから男性の遺体が見つかった事件で、男性を車のトランクに監禁し死亡させたとして１９日、男２人が警察に逮捕されました。

これで男性の死亡に関与したとみられる逮捕者は７人となりました。

営利略取と逮捕監禁致死の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の関龍大郎容疑者（２４）と、さくら市櫻野の自称会社員門前哉太容疑者（２７）の２人です。

警察によりますと、２人は、２０２５年９月１３日午前３時ごろ、宇都宮市西原町にある元パチンコ店の駐車場で、ほかの数人と共謀して、県央地域に住む無職の当時１８歳の男性の顔や腹を殴る蹴るなどした後、車のトランクに無理やり押し込み、死亡させた疑いが持たれています。

警察は、捜査に支障が出るとして、２人の認否を明らかにしていません。

男性の死亡を巡っては関与したとみられる指定暴力団住吉会系の幹部などの男女５人がこれまでに逮捕されています。

栃木県警は２０日午前１０時ごろ、さくら市にある容疑者らの関係先を家宅捜索しました。

警察によりますと、関係証拠品などを押収したということです。

事件を巡っては、被害者の男性を含めた１７歳から１８歳の少年ら７人が男性の死亡に関与したとみられる容疑者の１人を違法薬物の密売人として呼び出し、金品を奪い取ったことが事件の発端とみられます。

その後、被害者の男性が１人で忘れ物を取りに現場に戻ってきた際に、容疑者側が仲間の居場所を聞き出して、慰謝料を支払わせるなどの目的で暴行し、監禁したということです。

警察は、ほかの共犯者や首謀者などがいるとみて捜査しています。