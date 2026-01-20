この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「糞尿は“黄金”だった」江戸の大家を大金持ちにした驚きの錬金術と究極の循環型社会

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が、「「美女の糞」は争奪戦に!? うんこを売って大金持ちになった江戸大家の汚すぎる錬金術」と題した動画を公開。江戸時代、人々の排泄物が「黄金の資源」として売買され、世界一清潔な都市と究極の循環型社会を生み出した驚きの経済システムについて解説した。



動画はまず、現代では厄介者として扱われる糞尿が、江戸時代には高値で取引される貴重な商品であったと指摘する。その背景には、江戸が当時世界最大級の人口を抱えながら、世界で最も清潔な都市であり続けた事実と深い関わりがあるという。18世紀のパリでは糞尿が路上に不法投棄され、悪臭と疫病の原因となっていたのに対し、江戸では糞尿のほぼ100%が回収される仕組みが確立されていた。



この徹底したリサイクルを可能にしたのは、「糞尿は金になる」という経済的な動機であった。特に長屋の大家にとって、住人が出す糞尿の所有権は大家にあり、それを農家や肥料問屋に販売することで家賃収入に次ぐ重要な副収入源となっていた。その額は大家の年収の約4分の1を占めることもあったという。大家にとって店子は「黄金を生む貴重な財産」であり、糞尿と引き換えに家賃を値引きすることもあった。



糞尿の価値は、排出した人物の食事内容によって決まるという明確なランク付けまで存在した。将軍や大名など、栄養価の高い食事を摂っていた上流階級の糞尿は「金番」と呼ばれ最高級品として取引された。また、美貌と健康を保つために上質な食事を摂っていた吉原の遊女たちの糞尿も「吉原肥」として珍重され、農家や肥料業者の間で争奪戦が繰り広げられた。こうした経済原理が働くことで、江戸の町は公費を投じることなく清潔さを保つことができたのである。この循環型社会は糞尿に限らず、灰や古着など、あらゆるものが資源として再利用される「捨てるものがない経済」だったと締めくくった。