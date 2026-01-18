TikTokでバズる大食いキャバ嬢・ゆうめろ＆“ごぼしめ”ミレイが対談 計算されたSNS戦略「0.5秒が勝負」「マイナスのことを発信」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/18】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のゆうめろ、ミレイにインタビューを実施し、お互いの印象や、SNSでバズる秘訣について語ってもらった。
【写真】SNSでバズった港区美人キャバ嬢のドレス姿
― ゆうめろさんはたくさんご飯を食べること、ミレイさんは正直にレビューする動画がバズっていますね！SNSで話題を呼んでいるお2人ですが、ご自身を一言で紹介するとしたら何ですか？
ゆうめろ：食べるの好き！
ミレイ：サングラス変人2人組。
― ミレイさんは最近ゆうめろさんと同じ店舗に入店されましたが、ゆうめろさんの印象を教えてください。
ミレイ： すごく努力家という印象です。
― お2人は関わりがありますか？
ゆうめろ：少し話したことがあります。
― ゆうめろさんはミレイさんに対してどのようなイメージを持っていますか？
ゆうめろ：SNSでは結構ズバズバ言っているイメージでしたが、実際に話してみたら内面が優しかったです。
ミレイ：ありがとうございます！
― どのようなことをお話されましたか？
ゆうめろ：「バズっていたから知っていたよ」みたいな感じです（笑）。
― SNSのお話もされるんですね！お互いのSNSについてはどのような印象がありますか？
ミレイ：かなり前からフォローさせていただいていて、すごく努力家で面白いです。
ゆうめろ：ありがとう！コンセプトが決まっているので、統一性があって面白いなと思って観ています。
― SNSがバズって変化したことはありますか？
ゆうめろ：SNSを観てお客様が来店してくれることが増えました。
ミレイ：お店の女の子に「正直レビューして」と言われることが増えましたね。最近では「DECORTE」（※後ろの「E」はアキュートアクセント付き／デコルテ）の毛穴美容液オイルを正直レビューしました。
― ゆうめろさんが最近たくさんご飯を食べたエピソードを教えてください
ゆうめろ：働いている店舗で土曜日にお寿司が振る舞われるのですが、4人前くらいの寿司折りを1人で食べました。普段から結構食べるのですが、港区では細くて食べないのがデフォルトみたいな感じなので、前まではあまり食べている写真や動画を載せていなくて。でもあるときふと、ポテトチップスの袋をXに載せたら「面白い」となったので、いつも食べている感じをSNSにも載せたらバズりました。
― 最近1番食べたものを教えてください。
ゆうめろ：お休みの日にピザを3枚Uber Eatsして、全部1人で食べました。体重が増えていたので、痩せないと…という感じです（笑）。
ミレイ：すごい！
― どのように体型維持されていますか？
ゆうめろ：最近は食欲の秋冬が続いているので、サラダに置き換えたり運動したりしています。食べるときは食べて抑えるときは抑えていますね。
― ミレイさんはゆうめろさんが食べているのをSNSで観たり、実際に見たりしたこともありますか？
ミレイ： 実際に目の前で見たこともありますし、SNSをフォローしているので動画は全部観ています！
ゆうめろ：嬉しい！
― ミレイさんが正直レビューをしたことで起きたハプニングがあれば教えてください。
ミレイ：お客様のことを匿名で正直レビューしたら、そのお客様まで届いて「俺のこと言っただろ」と少し怒られました（笑）。でもそんなに怒っていた訳ではないので「次は俺のことを痛客正直レビューしてよ」と言ってくれました（笑）。
― SNSでバズるための秘訣を教えてください。
ミレイ：プラスよりマイナスのことを発信した方が伸びます。「これをした方がいい」ではなく「これをするな」みたいな。
ゆうめろ：アプリによって違うのですが、TikTokは最初の0.5秒が勝負なので、サムネが重要です。Instagramは可愛い写真を選んだり、写真写りを綺麗にしたり、アプリでちゃんと加工をしたりすると良くて。X（旧Twitter）は写真よりも文面なので、自虐ネタや面白いポストがバズりますね。
― それぞれ使い分けているんですね！ミレイさんも使い分けていますか？
ミレイ：そうですね！Xは面白おかしくして、Instagramは綺麗め売りのような感じで。TikTokはエンタメ性を重視しています。
― ありがとうございました！
今回のインタビューを通じて、ゆうめろさんとミレイさんのプロフェッショナルとしての鋭い感性と、飾らない人間味を垣間見ることができた。港区の「デフォルト」に縛られず、自身の「食べるのが好き」という個性を解放してファンの心を掴んだゆうめろさん。そして、鋭い「正直レビュー」という独自の切り口で視聴者を惹きつけるミレイさん。2人に共通しているのは、単にSNSを運用するだけでなく、プラットフォームごとの特性を冷静に分析し、自分をどう魅せるかを徹底的に考え抜く努力家な姿勢である。
SNSでの華やかな成功の裏には、こうした緻密な戦略とファンを楽しませようとする真摯なホスピタリティがある。彼女たちの活躍は、現代のキャバ嬢が単なる接客業に留まらず、時代を象徴するインフルエンサーとして新たなステージに立っていることを証明していると言える。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SNSでバズった港区美人キャバ嬢のドレス姿
◆ゆうめろ＆ミレイ、SNSがバズって変化したこと
― ゆうめろさんはたくさんご飯を食べること、ミレイさんは正直にレビューする動画がバズっていますね！SNSで話題を呼んでいるお2人ですが、ご自身を一言で紹介するとしたら何ですか？
ミレイ：サングラス変人2人組。
― ミレイさんは最近ゆうめろさんと同じ店舗に入店されましたが、ゆうめろさんの印象を教えてください。
ミレイ： すごく努力家という印象です。
― お2人は関わりがありますか？
ゆうめろ：少し話したことがあります。
― ゆうめろさんはミレイさんに対してどのようなイメージを持っていますか？
ゆうめろ：SNSでは結構ズバズバ言っているイメージでしたが、実際に話してみたら内面が優しかったです。
ミレイ：ありがとうございます！
― どのようなことをお話されましたか？
ゆうめろ：「バズっていたから知っていたよ」みたいな感じです（笑）。
― SNSのお話もされるんですね！お互いのSNSについてはどのような印象がありますか？
ミレイ：かなり前からフォローさせていただいていて、すごく努力家で面白いです。
ゆうめろ：ありがとう！コンセプトが決まっているので、統一性があって面白いなと思って観ています。
― SNSがバズって変化したことはありますか？
ゆうめろ：SNSを観てお客様が来店してくれることが増えました。
ミレイ：お店の女の子に「正直レビューして」と言われることが増えましたね。最近では「DECORTE」（※後ろの「E」はアキュートアクセント付き／デコルテ）の毛穴美容液オイルを正直レビューしました。
◆ゆうめろ、4人前の寿司を完食
― ゆうめろさんが最近たくさんご飯を食べたエピソードを教えてください
ゆうめろ：働いている店舗で土曜日にお寿司が振る舞われるのですが、4人前くらいの寿司折りを1人で食べました。普段から結構食べるのですが、港区では細くて食べないのがデフォルトみたいな感じなので、前まではあまり食べている写真や動画を載せていなくて。でもあるときふと、ポテトチップスの袋をXに載せたら「面白い」となったので、いつも食べている感じをSNSにも載せたらバズりました。
― 最近1番食べたものを教えてください。
ゆうめろ：お休みの日にピザを3枚Uber Eatsして、全部1人で食べました。体重が増えていたので、痩せないと…という感じです（笑）。
ミレイ：すごい！
― どのように体型維持されていますか？
ゆうめろ：最近は食欲の秋冬が続いているので、サラダに置き換えたり運動したりしています。食べるときは食べて抑えるときは抑えていますね。
― ミレイさんはゆうめろさんが食べているのをSNSで観たり、実際に見たりしたこともありますか？
ミレイ： 実際に目の前で見たこともありますし、SNSをフォローしているので動画は全部観ています！
ゆうめろ：嬉しい！
◆ミレイ、正直レビューで起きたハプニング
― ミレイさんが正直レビューをしたことで起きたハプニングがあれば教えてください。
ミレイ：お客様のことを匿名で正直レビューしたら、そのお客様まで届いて「俺のこと言っただろ」と少し怒られました（笑）。でもそんなに怒っていた訳ではないので「次は俺のことを痛客正直レビューしてよ」と言ってくれました（笑）。
― SNSでバズるための秘訣を教えてください。
ミレイ：プラスよりマイナスのことを発信した方が伸びます。「これをした方がいい」ではなく「これをするな」みたいな。
ゆうめろ：アプリによって違うのですが、TikTokは最初の0.5秒が勝負なので、サムネが重要です。Instagramは可愛い写真を選んだり、写真写りを綺麗にしたり、アプリでちゃんと加工をしたりすると良くて。X（旧Twitter）は写真よりも文面なので、自虐ネタや面白いポストがバズりますね。
― それぞれ使い分けているんですね！ミレイさんも使い分けていますか？
ミレイ：そうですね！Xは面白おかしくして、Instagramは綺麗め売りのような感じで。TikTokはエンタメ性を重視しています。
― ありがとうございました！
◆まとめ
今回のインタビューを通じて、ゆうめろさんとミレイさんのプロフェッショナルとしての鋭い感性と、飾らない人間味を垣間見ることができた。港区の「デフォルト」に縛られず、自身の「食べるのが好き」という個性を解放してファンの心を掴んだゆうめろさん。そして、鋭い「正直レビュー」という独自の切り口で視聴者を惹きつけるミレイさん。2人に共通しているのは、単にSNSを運用するだけでなく、プラットフォームごとの特性を冷静に分析し、自分をどう魅せるかを徹底的に考え抜く努力家な姿勢である。
SNSでの華やかな成功の裏には、こうした緻密な戦略とファンを楽しませようとする真摯なホスピタリティがある。彼女たちの活躍は、現代のキャバ嬢が単なる接客業に留まらず、時代を象徴するインフルエンサーとして新たなステージに立っていることを証明していると言える。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】