Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンが、超人気インフルエンサーのキム・カーダシアンとの交際を公表した。２人は２月にロンドンやパリで逢瀬を重ね、米ＮＦＬスーパーボウル観戦などが激写されて交際説が浮上。そして３月末の日本グランプリ（ＧＰ）前には?原宿デート?の画像が数多く拡散されて世界に衝撃を与えた。東京滞在中にはカーダシアンが自身の子供たちを紹介して?婚前旅行?だったと欧米各国メディアが報じる中、つ