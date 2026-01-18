球団SNSも投稿、吉本新喜劇との“コラボ”

大阪で実現した“豪華共演”の余韻が収まらない。オリックスの麦谷祐介外野手と寺西成騎投手は16日、「吉本新喜劇×オリックス・バファローズ〜関西が一つになる夜〜」に特別出演。日本全国でお馴染みの吉本新喜劇とのコラボに「めっちゃ面白かった」「ノリノリな2人が可愛かった」と感激するファンが続出した。

2024年ドラフト1位＆2位の逸材コンビが歴史ある舞台に上がった。間寛平GMら新喜劇のメンバーとともに軽快なやり取りを披露。会場に集まった観衆を沸かせた。球団公式インスタグラムは18日、その様子を投稿。2人の勇姿など7枚の写真を掲載し特別出演を振り返った。

コメント欄にはオリックスファンの声が殺到。「え…見たかった！」「すごいコラボ」「関西最高じゃん」「楽しそうすぎる」「可愛すぎ」「寺西くん恥ずかしそぉ〜」「見に行きたかった〜」などの声が寄せられていた。

プロ1年目となった昨季、麦谷は79試合に出場し打率.231、1本塁打、10打点。寺西は11試合に登板し2勝3敗1ホールド、防御率5.30と課題の多いシーズンとなった。この日の“大舞台”での経験が成長の糧になることを期待したい。（Full-Count編集部）