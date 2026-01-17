大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第13節GAME1が17日（土）に行われ、東急ドレッセとどろきアリーナにてNECレッドロケッツ川崎とＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが対戦した。

ここまで20勝2敗と首位を走りホームで白星をあげたいNEC川崎と、現時点で12勝10敗で8位につけており後半戦に向けて勢いをつけたいKUROBEの一戦となった。

NEC川崎はアウトサイドヒッター（OH）に佐藤淑乃とジョバンナ・ミラナ・デイ、ミドルブロッカー（MB）に山田二千華と甲萌香、セッター（S）に中川つかさ、オポジット（OP）に和田由紀子、リベロ（L）に児玉奈津美をスタメンに起用。

対するKUROBEはOHに金田莉実と中川美柚、MBに山口真季と中山夏菜子、Sに安田美南、OPにレーナ・シュティグロート、Lに浦山絢妃をスタメンに起用した。

第1セットはKUROBEの4連続得点でスタートし、その後もリードを保ったまま試合を進めると、10-4と先に2桁得点に乗せた。追いかけるNEC川崎は佐藤やデイを中心に得点を重ね、中盤から終盤にかけて徐々に点差を縮めていく。20-17と先に20点台へと乗せたKUROBEにNEC川崎が1点差まで迫る場面も見られたが、最後は金田が鋭いスパイクで25点目を奪うと、25-20でKUROBEが第1セットを先取した。

第1セットとは異なり、第2セットはNEC川崎がリードを奪う立ち上がりとなった。8-4とダブルスコアにしたNEC川崎だったが、KUROBEは金田がサーブに回った場面でブレイクに成功し同点に追いつく。その後はNEC川崎が連続得点で抜け出し再びリードを奪うと、20-12と大きくリードしたままセット終盤の戦いへと入り、最後は佐藤が25点目を取り切り25-16でNEC川崎が第2セットを奪い返した。

続く第3セットは互いに点を取り合う展開となったが、その展開を先に抜け出したのはNEC川崎だった。KUROBEは中川のサービスエースを含めた連続得点で追いつくと、その後は再び一進一退の攻防となった。セット終盤までどちらに流れが行くか分からない戦いとなったが、最後はKUROBEが抜け出し25-23で第3セットを取り切り、勝利まであと1セットとした。

第4セット、NEC川崎はシルビア・チネロ・ヌワカロールと野嶋華澄をスターティングメンバーとして起用した。勝つにはこのセットを取り切るしかないNEC川崎は連続得点で前に出ると、15-8と大幅にリードを奪いセット中盤の戦いへと向かった。KUROBEは選手交代で流れを作ろうとするも徐々に突き放される形に。NEC川崎が25-13と大差でこのセットを奪い、勝負の行方は最終第5セットへと持ち込まれた。

勝負の第5セットは互いに気迫のこもったプレーを見せ拮抗した戦いとなったが、先にリズムを掴んだのはNEC川崎だった。8-6とリードしてコートチェンジを迎えたNEC川崎がその流れのまま試合を進めるかと思われたが、KUROBEも粘りを見せ8-8と同点に追いつく。それでもNEC川崎は連続得点で再び逆転に成功。追い上げるKUROBEをNEC川崎が振り切り、デイのスパイクで15点目を奪うと、15-13でこのセットを取り切りセットカウント3-2で勝利した。

フルセットとなった戦いを勝ち切ったのはホームの声援を背に戦ったNEC川崎となった。GAME2は同じく東急ドレッセとどろきアリーナにてあす13:05より行われる。

■試合結果

NEC川崎 3-2 KUROBE

第1セット 20-25

第2セット 25-16

第3セット 23-25

第4セット 25-13

第5セット 15-13