寒い冬の朝、ストーブの前にできていたのは猫さんの列。可愛すぎる光景に癒やされる人が続出しています。

猫さんが律儀に自分の番を待つ姿には、「我が家も同じ光景ですw」「最後尾、こちらですかにゃん」「主さんの順番、永遠に来ないような」といった声が寄せられ、49万回再生の反響がありました。

【動画：寒い冬の朝、ストーブの前に行くと『猫たち』が……想定外の『微笑ましい光景』】

ストーブの前にいたのは...

Instagramアカウント『猫好き セオリー』に投稿されたのは、グレートラ猫「シンバ」くんとシャムトラ猫「オレオ」くんの姿。もう1人の同居猫「ライアン」くんと3匹で、毎日賑やかに暮らしているのだとか。

冬はコタツとストーブを使って暖をとっているというママさんのお家。ある朝、ママさんがストーブに当たりに行くと、驚きの光景に出会ったといいます。

温風の順番待ちをする猫さん

なんとシンバくんとオレオくんが、ストーブの前に縦方向に並んでいたといいます。1番前で温風に当たって「あったかいにゃ」とご満悦のシンバくんと、その後ろで自分の番がくるのを待つオレオくん。その光景は、まるで初売りの順番待ちのよう。

3番手となってしまったママさん。「並んでいても順番は回って来なさそう」と早々に諦めてしまったのだとか。一方のオレオくんは、根気強く自分の番がくるのを待っていたといいます。日本生まれ日本育ちだというオレオくん。日本の文化にならってきちんと順番待ちができる賢い猫さんです。

ストーブに当たれなかったオレオくん

待ちくたびれたオレオくんが、「そろそろ代わってにゃ」というようにシンバくんのお尻を頭でつついたといいます。シンバくんはオレオくんのほうを振り向いたものの、温風の前の特等席を譲ろうとはしなかったそう。シンバくんは、温かい風が気持ち良すぎて動けなくなってしまったようです。

結局、いつまで待っても順番が来なかったというオレオくん。シンバくんの大きなお尻に阻まれて、温風に当たることができなかったそう。「明日こそは、早起きして1番を取るにゃ」と心に誓ったオレオくんなのでした。

ストーブの前に並ぶ猫さんの姿は、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「律儀に並んでいるところに胸キュン」「わかるー暖かい場所動きたくないよね」「順番をちゃんと待ってるの偉いですね」「うちも朝はファンヒーター前の陣取り合戦から始まります」といった共感と賞賛の声が寄せられています。

