マブスが今季最多144得点…クレイ・トンプソンが通算3ポイント成功数でNBA歴代4位に浮上

1月16日（現地時間15日）。ダラス・マーベリックスは、ホームのアメリカン・エアラインズ・センターでユタ・ジャズ戦に臨み、144－122で勝利を収めた。

マブスはアンソニー・デイビスが左手負傷、ルーキーのクーパー・フラッグも左足首捻挫と、主軸2人を欠くも、得点と37アシスト、3ポイントシュート成功数19本で今シーズン最多を記録。

この試合ではベンチスタートのクレイ・トンプソンがチーム最多の26得点に6アシスト、ナジ・マーシャルが22得点6リバウンド4アシスト3スティール、ジェイデン・ハーディーが19得点5アシスト、ブランドン・ウィリアムズが18得点、ケイレブ・マーティンが14得点5リバウンド6アシスト3スティールを残すなど、計7選手が2ケタ得点を奪った。

なかでもロスター最年長（35歳）のトンプソンは、得点とアシストでいずれもシーズンハイと爆発。持ち味の3ポイントも13投中6本を放り込み、成功率46.2パーセントの高確率だった。

ジャズ戦で6本の長距離砲を決めたことで、トンプソンはレギュラーシーズン通算3ポイント成功数が2809本に到達。デイミアン・リラード（ポートランド・トレイルブレイザーズ）の2804本を抜き、NBA歴代4位へ浮上。

リラードはアキレス腱断裂のため、今シーズンは全休となっている。ただ、来シーズンにこの男がコートに戻ることで、両選手の順位は変わることになるかもしれない。



History from beyond the arc. Klay Thompson passes Damian Lillard for 4th all-time in 3s. CONGRATS, CAP!@ModeloUSA // #MFFL pic.twitter.com/KHGVTP0hki

- Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 16, 2026

【動画】ジャズ戦で26得点を奪ったトンプソンのハイライト





