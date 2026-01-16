À¸ÅÄÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£Éã¤Î´Ç¼è¤ê¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¸òºÝ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼Â²È¤Ç¤Î¿©»ö¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎºÊ¶È¤Ï°Õ³°¤È¤æ¤ë¤«¤Ã¤¿¡×À¸ÅÄÃÒ»Ò¡ßÌÚº´ºÌ»Ò
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ»³²í»Ë¤µ¤ó¤òÉ×¤Ë¤â¤ÄÀ¸ÅÄÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÀÐ°æ°ìµ×¤µ¤ó¤òÉ×¤Ë¤â¤ÄÌÚº´ºÌ»Ò¤µ¤ó¡£É×¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¡¢¥³¡¼¥Á¤ä´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ç¡¢£±Ç¯¤ÎÂçÈ¾¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¡ÖÄâ¼ç¸µµ¤¤ÇÎ±¼é¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¨¡¨¡¡Ê¹½À®¡á¾åÅÄ·Ã»Ò¡¡»£±Æ¡áµÜºê¹×»Ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤ÎÃæ»³²í»Ë¤µ¤ó¤ÈÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
½é¤á¤Æ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡¢Âç¤¤¤´ÌÆþ¤ê¤Î¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤
À¸ÅÄ¡¡¼Â¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¤Ë¡¢¶äº§¼°¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚº´¡¡25Ç¯¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¸ÅÄ¡¡¤Þ¤À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É×¤Ïº£Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë1·î¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¤ÈÅìµþ¤ÇÎ¥¤ìÎ¥¤ì¡£º£¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦5¥õ·î¤¯¤é¤¤¤Ï²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚº´¡¡¤¦¤Á¤ÎÉ×¤â¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢ÀçÂæ¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¡£»ä¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¤Îºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤¿¤êÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½µËö¤À¤±ÀçÂæ¤Ø¡£»ä¤¿¤Á¡¢¶¶ø¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¸ÅÄ¤µ¤ó¤È¤´¼ç¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¸ÅÄ¡¡ºÇ½é¤ÏÃçÎÉ¤·¤Î»°±º¤ê¤µ»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢É×¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤À¤Ê¡¢¤È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼°ì¶Ú¤Ç°ìÅÙ¤âÉñÂæ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ï¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ÌÚº´¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤´¼ç¿Í¤Ï¡©
À¸ÅÄ¡¡°ìÈÖÂç¤¤¤´ÌÆþ¤ê¤Î¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë
ÌÚº´¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡»ä¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Ë»î¹çÁ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ëµå¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤À¤Ã¤¿É×¤È¤è¤¯´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸òºÝ´ü´Ö¤Ï¼Â²È¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ
À¸ÅÄ¡¡¤´¼ç¿Í¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÚº´¡¡»î¹çÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤À¤±¶õµ¤´¶¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤½¤³¤Ç¡Ö¤Ø¤¨¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµåÃÄÃ´Åö¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎ©¾ì¾å¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¤é·ëº§¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¸ÅÄ¡¡Áê¼ê¤¬ÌîµåÁª¼ê¤À¤È¡¢¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÌÚº´¡¡»ä¤Î¼Â²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¡¢¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Æ¤Ë¤âÁá¤¤¤¦¤Á¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
À¸ÅÄ¡¡»ä¤â¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¡¢Åìµþ¤ÇºÇ½é¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¼Â²È¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÁÄÊì¤È¸¤¤â°ì½ï¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤¬1993Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÇÔÂà¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ò¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¡Ó¤ÇÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌÚº´¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤â³«Ëë¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
À¸ÅÄ¡¡¤½¤Î¸å¡¢Êì¤Î¡Ö30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÉ×¤Ë¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê¾Ð¡Ë
°Õ³°¤È¤æ¤ë¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎºÊ
ÌÚº´¡¡»ä¤ÏÉ×¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¹ß¤ê¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤ÏÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é5¡Á6Ç¯¡¢¿Í»ö¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á´Á³ÄÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢°ìÅÙ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£
À¸ÅÄ¡¡¤¸¤ã¤¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤´¼ç¿Í¤òÄÌ¤·¤ÆÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚº´¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2002Ç¯¤ËÉ×¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È·ëº§¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
À¸ÅÄ¡¡ÀµÄ¾¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¼«Ê¬¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â³Ú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿©»ö¤ÏÏÂ¿©¤¬Ãæ¿´¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÄê¿©Åª¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚº´¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¿©»ö¤Î´ÉÍý¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÏËÜ¿Í¤¬¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£±óÀ¬Àè¤Ç¤Ï¾Æ¤Æù¤Ê¤É½Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é²È¤Ç¤Ï¤ª»É¿È¤ä¤ª¤Ò¤¿¤·¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¢¹¥Êª¤Î¤ªÆù¡¢ÇòÊÆ¤ÏºÇ¸å¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÈÓ¤Ê¤ó¤«¤É¤ó¤Ö¤ê2ÇÕ¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¤À¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÄ¡¡¤¦¤Á¤ÏºÇ½é¤«¤éÁ´ÉÊ¤ò¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤ò¤´ÈÓ¤È¤ª¤«¤º¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æù¤äµûÎÁÍý°Ê³°¤ËÇ¼Æ¦¤ä¤ª¤Ò¤¿¤·¤Ê¤É¤ÎÉûºÚ¤ò¿ô»®½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿©ºà¤òÅ¬Åö¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡£
ÌÚº´¡¡¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È·ë²ÌÅª¤ËÀµ¤·¤¤¿©»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê´ÉÍý¤À¤±¤É¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡Ö»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ä
À¸ÅÄ¡¡·ëº§¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢É×¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¡Ö»Å»ö¤Ï¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Á¡¼¥àËÜµòÃÏ¤ÎÀÅ²¬¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤ÎÊì¤¬¡¢¡Ö½÷À¤â»Å»ö¤ò»ý¤Ä»þÂå¤À¤«¤é¡¢¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤³¤ÎÀè¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Êì¤ÏÆ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤â³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
ÌÚº´¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÄ¡¡ÀÅ²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤âºÇ½é¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»¿À®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸½Ìò¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
ÌÚº´¡¡µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡»ä¤Ï·ëº§¤ÈÆ±»þ¤ËÍ¼Êý6»þÂæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§¼°¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤ÆÂç¹²¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢É×¤¬»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤¹¤ëº¢¤Ë¤ÏÍ¼ÈÓ¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢É×¤Ï±óÀ¬¤Ç·î¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÉÔºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤è¤¯¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ°û¤ß¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
À¸ÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£
ÌÚº´¡¡¤Ç¤â¤¢¤ë»þ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯»Å»ö¤Ë·¹¤¤¤Æ¡£É×¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤È¤¢¤ë»ö¸Î¤Î¼èºà¤Î¤¿¤á10Æü´Ö¸½¾ì¤ËÂÚºß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÊóÆ»¤Î»Å»ö¤ËÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¤´ü´Ö¡¢²È¤ò¶õ¤±¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚº´¡¡¤Ï¤¤¡£É×¤Ï¡ÖºÌ¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¡£¿ÀÍÍ¤¬²ÈÄí¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È½ÐÄ¥¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç4Ç¯¤Û¤ÉÀì¶È¼çÉØÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¡á»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤ë¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¸ÅÄ¡¡»ä¤ÏÌ¼¤¬¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Ç¤ªÊÛÅö¤âËèÄ«ºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ÈÄíÃæ¿´¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ò¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ó