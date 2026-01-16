King Gnu¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×MV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«·èÄê¡ª¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¾×·âÅªCG¥·ー¥ó¤â
King Gnu¤¬¡¢1·î9Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¾×·âÅª¤ÊCG¥·ー¥ó¤¬°µÅÝÅª¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¿·´¶³ÐMV
PERIMETRON¡¦OSRIN¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¼Â¼Ì±éÁÕ¥·ー¥ó¤È¡¢¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌöÆ°¤¹¤ë¾×·âÅª¤ÊCG¥·ー¥ó¤¬°µÅÝÅª¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¿·´¶³ÐMV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖAIZO¡×MV ¢¨1·î16Æü18»þ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡ÖAIZO¡×¤Ï¡¢MBS/TBS·Ï28¶É¥¹ー¥Ñー¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥à TURBOÏÈ¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆKing Gnu¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤ÎºÇ¿··¿¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡£ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹½éÆü¤Ë¹ñÆâ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¿ô¹ç·×300Ëü²ó¤òÃ£À®¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¸å6Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë³Æ¼ï¥Ç¥¤¥êー¡¦½µ´Ö¥Á¥ãー¥È¤Ç¹ç·×67´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´û¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
King Gnu¤¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤Ï¡¢2·î11Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖAIZO¡×
2026.02.11 ON SALE
SINGLE¡ÖAIZO¡×
