¡ÖÈà»á¤¬¥ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡×²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¡ÈÂ«Çû°ìÀÚ¤Ê¤·¡É¤Î¶ËÃ¼¤ÊÎø°¦´Ñ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
ÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈÁ´Éô±³¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢µõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤¬¥²¥¹¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ÈÂç½°µï¼ò²°¤ÇËÜ²»¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡©¥â¥Æ¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹¤Ï¡Ö¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤«¥á¥¤¥¯¤È¤«¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£¹¤È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÍÆ»Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¥â¥Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¡ÈÂ«Çû°ìÀÚ¤Ê¤·¡É¤Î¶ËÃ¼¤ÊÎø°¦´Ñ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
°ìÊý¡¢²¬ÅÄ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ò¡ÖÊÙ¶¯¤«¥²¡¼¥à¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÃçÎÉ¤¤ÃË¤Î¿Í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤Ã¤Æ¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÃËÍ§Ã£¤ÎÂ¿¤µ¤«¤éÆ±À¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤â¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿§ÌÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤¿¤À¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤â¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎø°¦´Ñ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
Ëã¿ý¤ÎÀ¤³¦¤ÏÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö»ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â«Çû¤¹¤ë¿Í¡¢ÀäÂÐÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖM¥ê¡¼¥°¤Ë¸µ¥«¥ì¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÎø¿Í¤È»Å»ö¸½¾ì¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤«¤é¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤ÃËÍ§Ã£¤È¤Ï¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¶¦Í¤¹¤ë¤È¡ËÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¡£º£¤³¤Î»Ò¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¹Ô¤³¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¬¡¢°ÛÀ¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¹¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¿¹¤«¤é¡Ö¤â¤·¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÃËÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Ï¡ËÀäÂÐ¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê»ä¤Ï²¿¤âÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë²¬ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¤ª¸ß¤¤Â«Çû¤·¤Ê¤¤¤È¡Ë¤É¤³¤Ç°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë²¬ÅÄ¤Ï¡ÖÂ«Çû¤µ¤ì¤¿¤é¡Ø¤¨¡©»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¦¡£Èà»á¤¬¥ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤Ê¤ó¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¶ËÃ¼¤¹¤®¤ë¤½¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¡¢¿¹¤«¤é¡Ö¡ÊÈà»á¤Î¤³¤È¡Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È±Ô¤¯¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£