¥²¡¼¥à¾ðÊó·ÏYouTuber¤Î¥Ê¥«¥¤¥É»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó4000Ëü¾Ã¼º»ö·ï¡ÛYouTuber¤Î¥²¡¼¥àÀ©ºî¡¢°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥²¡¼¥à·ÏYouTuber¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¶áÇ¯Áý²Ã¤¹¤ëYouTuber¤Ë¤è¤ë¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢°Â°×¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Î´í¸±À¤ä¹½Â¤Åª¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¥Ê¥«¥¤¥É»á¤Ï¤Þ¤º¡¢YouTuber¤¬¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò3¤Ä¤ËÊ¬Îà¡£?YouTuber¼«¿È¤¬³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢?¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¤¬¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¤¿¤á¤ËYouTube¤ò»Ï¤á¤ë¡¢?¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆYouTuber¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·Á¼°¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê?¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£YouTuber¤Ï¾ï¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥²¡¼¥àÀ©ºî¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ëÆ°²èÅê¹Æ¤Î¼Á¤äÉÑÅÙ¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ï¡¼¥¯¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£»á¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥²¡¼¥àÀ©ºî¤Ï»þ´Ö¤«¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë¹âµé¤Ê¼ñÌ£¤Ç¡¢»Å»ö¤ÏYouTube¡×¤À¤È¤·¡¢ËÜ¶È¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥²¡¼¥à¤âÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤½¤Î´í¸±À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÀ©ºî¼Ô¤¬YouTube¤ò»Ï¤á¤ë?¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ö¡ý¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£³«È¯²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²½¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤¬µ¡Ç½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤Ê¤¬¤éÀëÅÁ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»á¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤¬¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Æ°ÂÄê»Ö¸þ¤ÎºîÉÊ¤ËÊÐ¤ë¸½¾õ¤òÍ«¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥²¡¼¥à¶È³¦ÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢Íø±×¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸Ä¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
