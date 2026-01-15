¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë½ª³è¡É¤»¤º¤Ë3ÀéËü¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¤â¡ÄÀÇÍý»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿Èá·à¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¤Ä
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë½ª³è¤Ã¤Æ¡¢¸½¶âÇÉ¤Î»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ï¤è¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë½ª³è¤ÏÃ¯¤â¤¬Ìµ±ï¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É°Å¹æ»ñ»º¤ÎÀÇÌ³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÇÍý»Î¤ÎºäËÜ¿·¤µ¤ó¡£¡Ö¤¤¤Þ¤äÁêÂ³·Ð¸³¼Ô¤Î4¿Í¤Ë3¿Í¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»»ñ»º¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¸Î¿Í¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢40Âå°Ê²¼¤ÏÁ´°÷¡¢60Âå¤Ç93¡ó¡¢70Âå¤Ç¤â81¡ó¤¬¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»»ñ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤½¤¦¡Ê2025Ç¯9·î¡¢GOODREI¡Ë¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»»ñ»º¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»´ØÏ¢¤ÎÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊºäËÜ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
3¤Ä¤Î»öÎã¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤òºäËÜ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú1¡Û¿Æ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï
Êì¡¦A¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Î¸å¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤ÎB¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ç¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì³«¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¶ä¹ÔÄÌÄ¢¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºâÉÛ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤Ï100Ëü±ß¤Û¤É¡£B¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¬¸·¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬1Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡£¡ÖÂ¿³Û¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬Ì¤Ç¼¤À¡×¤È¸À¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤ËA¤µ¤óÌ¾µÁ¤Î»ñ»º¤¬Ìó4Àé500Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¡£»ñ»º¤«¤é3Àé600Ëü±ß¡Ê´ðÁÃ¹µ½ü3ÀéËü±ß+ÁêÂ³¿Í1¿Í¡ß600Ëü±ß¡Ë¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê900Ëü±ß¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬³«¤¤¤ÆÊì¤ÎÅê»ñ¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤é¡¢±äÂÚ¤Ê¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈB¤µ¤ó¤Ï²ù¤·¤¬¤ë¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¸¶Â§Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¤«¤é10¥«·î°ÊÆâ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤À¡£B¤µ¤ó¤ÏÁêÂ³ÀÇ90Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìµ¿½¹ð²Ã»»ÀÇ13Ëü5Àé±ß¤È±äÂÚÀÇ3Ëü4Àé200±ß¤âÇ¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð³«¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¶âÍ»¤ÎÌ¾¾Î¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥Þ¥Û¤Ë¾¯³Û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ê¤É¸òÄÌ·Ï¥¢¥×¥ê¤Î»Ä¶â¤ä¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¢PayPay¤Ê¤É¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î»Ä¶â¤Ê¤É¡£Â¿¤¯¤ÏÁêÂ³²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬³«¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤âÆ±Á³¤À¡£
¡Ú2¡Û»à¸å¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯ÎÁ¤òÊ§¤¤Â³¤±
CÈþ¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢Ç¯¶â¤ÎÄä»ß¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î²òÌó¤Ê¤É¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÀèÁ÷¤ê¡£È¾Ç¯¸å¡¢²þ¤á¤Æ²ÈÃµ¤·¤·¤¿¤é¡¢¸Å¤¤ÄÌÄ¢¤¬1ºý¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢CÈþ¤µ¤ó¤Î¸ýºÂ¤¬¤ä¤Ã¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
CÈþ¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê»ñ»º¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢YouTube¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÀÌó¤¬¤¢¤ê¡¢»à¸å¤â°ú¤Íî¤È¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤òÁá¤¯²òÌó¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡×¤È²ù¤ä¤à¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÍøÍÑ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¡×¤ÈºäËÜ¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÄ¢¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÄÌÄ¢¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯·ÀÌó¤Ê¤É¤â½ñÎà¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¥á¥â¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¢£110¡ó¤È¤¤¤¦ÁêÂ³³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ¶â¤¬É¬Í×¤Ë
¡Ú3¡ÛÉã¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁêÂ³Êü´þ
D¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤ËÅö»þÏÃÂê¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¹ØÆþ¡£1¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊBTC¡Ë¡á6Àé±ß¤Ç¡¢60Ëü±ßÊ¬¡¢100BTC¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¼è°ú½ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¥´¥Ã¥¯¥¹¤¬ÍÂ¤ê¶â¤òÂçÎÌ¾Ã¼º¤·ÅÝ»º¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»ñ»º¤âÅà·ë¤µ¤ì¡¢D¤µ¤ó¤â100BTC¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2024Ç¯¤´¤í¤«¤éÅà·ë¤¬²ò½ü¡£D¤µ¤ó¤Ë¤â100BTC¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀÞ¤·¤â2025Ç¯¤Ï1BTC¡á1Àé800Ëü±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±µÞÆÃæ¡£D¤µ¤ó¤Ï°ìµ¤¤Ë²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»ýÉÂ¤¬°²½¤·¤ÆµÞÀÂ¡£»àË´Æü¤Ï1BTC¡á1Àé400Ëü±ß¤Ç¡¢°ä»º¤Ï14²¯±ß¤ËµÚ¤ó¤À¡£
Ì¼¤ÎE¤µ¤ó¤¬14²¯±ßÁêÅö¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ï»¨½êÆÀ¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ45¡ó¤È½»Ì±ÀÇ¤Ï10¡ó¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ55¡ó¤ÎÇ¼ÀÇ¤¬È¯À¸¡£¤·¤«¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤âºÇ¹âÀÇÎ¨¤Î55¡ó¤¬É¬Í×¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê14²¯±ß¤ÎÁêÂ³¤ËÂÐ¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ110¡ó¤È¤¤¤¦ÁêÂ³³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÀÇ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£³µ»»¤ÇÇ¼ÀÇ³Û¤Ï14²¯3ÀéËü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢E¤µ¤ó¤ÏÌó3ÀéËü±ß¤ò¼Ú¶â¤·¤ÆÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¡£E¤µ¤ó¤ÏÁêÂ³¤òÊü´þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤Ï¸½ºß¡ØÁí¹ç²ÝÀÇ¡Ù¤Î°·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ë¡Ø¡Ç27Ç¯°Ê¹ß¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ÎÍø±×¤Ë¤Ï°ìÎ§20¡ó¤ò²ÝÀÇ¡¢Ê¬Î¥²ÝÀÇ¤È¤¹¤ë¡Ù¤ÈÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¡¢E¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¡×
²¾¤ËD¤µ¤ó¤¬Â¸Ì¿Ãæ¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÇäµÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤ÎÇäµÑ¶â¤«¤é¹ØÆþ»ñ¶â¤ò°ú¤¤¤¿Íø±×¤Ë½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢6²¯±ß¤Û¤É»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î6²¯±ß¤òE¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬55¡ó¤È¤·¤Æ¤âÁêÂ³Êü´þ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×
E¤µ¤ó¤¬Éã¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÃÎ¤é¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¿½¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©
¡ÖÁêÂ³ÀÇ¤Ï10¥«·î°ÊÆâ¤Ë¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤ë¤«¤â¡£¤¿¤À¤·»à¸å3¥«·î¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁêÂ³Êü´þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë½ª³è¤Ï¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
»Ä¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤ÇµÏ¿¤ò¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬³«¤±¤ºLINE¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¸Î¿Í¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ë¤âÏ¢Íí¤Ç¤¤º¡¢¤µ¤ß¤·¤¤Áòµ·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë½ª³è¤Ï¿Í¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤¹¤°¥á¥â¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡£
¤¤¤Þ¤ä60Âå¤Ç¤â93¡ó¤Î¿Í¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»»ñ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Î¡Ö½ª³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤è¤¦¡£