½÷Í¥ÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Î»Ð¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍõÎ¤¤Ï11Æü¤«¤é13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢24Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¢¤¤¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡£¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¤òÏ¢Åê¡£ËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¿åÃå¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤êºÜ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤ï¤¿¤·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¡¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¡Îø¥ê¥¢ÈÖÁÈ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¡À°·Á¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¡±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¿§¡¹¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¡µÞ¤ËÏª½Ð¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆÅê¹ÆÆâÍÆ¤ËÇº¤ßÃæ¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¤È³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¡Ö¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê´¶Æ°¤·¤¿¤è¡¢¡¢¡¢¡¡»ä¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îºî¤êÊý¤Ê¤ÉÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡ª¡¡º£¸å¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÍõÎ¤¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2018Ç¯¤Ë»õ·Ô¤òºï¤ë»õÆù·ÁÀ®¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£19Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÎØ³Ô¶ºÀµ¤È¤¤¤¦¹ü¤«¤éÎØ³Ô¤òÀ°¤¨¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤ÏÌó10¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ºÎÌÁ°¤È¸ºÎÌ¸å¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£¸ºÎÌ¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂÎ¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢°õ¾Ý¤â¤¬¤é¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£