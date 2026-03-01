2月28日、俳優の水上恒司が、所属事務所の公式ホームページで結婚を発表した。おめでたい報告になったが、水上の “決断力” が注目を集めているようだ。「公式サイトでの発表によれば、お相手は一般女性で妊娠していると伝えられています。水上さんは2025年11月の『NEWSポストセブン』で一般女性との交際を報じられましたが、同誌の直撃取材に対し、本人が『真剣にお付き合いしています』と認めたため、ゴールインが近いのでは